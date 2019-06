牛津報告認證：ETtoday是台灣網路媒體最多人看　連兩年奪第一

▲根據《2019數位新聞報告》,不包含入口網站雅虎新聞(Yahoo! News),ETtoday在台灣受訪者最常使用的網路媒體中排名第一。(圖/翻攝自Reuters Institute Digital News Report 2019)



記者丁維瑀/綜合報導

英國牛津大學「路透新聞學研究所」(Reuters Institute for the Study of Journalism)公布2019年數位新聞報告,結果發現,在台灣受訪者中,ETtoday是最常被使用的網路媒體第一名,信任度方面則排行在聯合新聞網、蘋果新聞網等前面;報告還指出,放眼整個亞洲地區,台灣擁有最自由、最競爭的媒體環境。

這份重量級數位新聞報告邁入第8年頭,針對7.5萬名新聞使用者展開調查,總共涵蓋了38國,橫跨歐洲、美洲、亞洲等,也首次加入非洲。台灣方面,受訪者最常使用的網路媒體為入口網站的雅虎新聞,如果不含入口網站雅虎,身為網路原生媒體的ETtoday則排名第一,接下來名次依序為TVBS新聞網、EBC新聞、蘋果新聞網、中天新聞、三立新聞網、聯合新聞網、風傳媒、自由時報電子報、鉅亨網、天下雜誌、NOWnews今日新聞、China TV online、壹週刊與商業周刊。

根據去年報告指出,台灣受訪者最常使用的網路媒體(不含入口網站)依序為ETtoday、蘋果日報、聯合新聞網等;也就是說ETtoday連兩年都在該項目奪冠。

至於今年最受信任的媒體品牌,ETtoday排名第6,前5名分別是公共電視、天下雜誌、商業周刊、經濟日報、TVBS;第7名開始依序為聯合新聞網、中央社、中國時報、中天新聞、蘋果新聞網、報導者The Reporter、風傳媒、民視新聞台、自由時報。

▲ETtoday在最受信任的媒體品牌中位居第六。(圖/翻攝自Reuters Institute Digital News Report 2019)

報告指出,隨著數位、社群媒體越來越被廣泛使用,傳統媒體形式如電視、印刷的重要性則跟著下降。台灣民眾喜歡利用智慧型手機,超過76%的受試者會藉由手機收看新聞,相較之下,用電腦來看新聞的時間也被瓜分(今年為50%)。

▲報告中可見76%閱聽者依賴手機看新聞。(圖/翻攝自Reuters Institute Digital News Report 2019)

根據去年報告,台灣閱聽者對於總體新聞的信任度有32%,今年則下降到28%,對個人所使用的新聞信任度為33%、搜尋引擎的新聞信任度有28%,對社群媒體上的新聞信任度則為19%。隨著數據下降,顯現出台灣民眾經常自認在主流媒體與社群媒體接觸到錯誤資訊;為了解決這樣的問題,台灣事實查核中心也公開敦促Line與臉書的事實查核團隊攜手。

89%受試者會透過網路看新聞,藉由電視的則有71%,以及社群媒體58%、紙本30%。有12%閱聽者會花錢閱讀網路新聞,42%的人會透過社群媒體、訊息或電郵分享新聞,23%的人則會在社群媒體或網路留言。最常使用的社群媒體與訊息品牌前6名,分別是Line、臉書、YouTube、PTT、臉書訊息與Instagram。

▲報告中提及公眾對於不實新聞的擔憂。(圖/翻攝自Reuters Institute Digital News Report 2019)



台灣大學新聞研究所教授林麗雲(Lihyun Lin)是《2019年數位新聞報告》台灣篇的作者,她指出,當特定政治人物獲得關注時,某些媒體的收視率也跟著攀升;值得注意的是,部分公民與政界人士向NCC國家通訊傳播委員會提出申訴,指控某些媒體報導假新聞,違反了專業準則。

林麗雲寫道,擁有不可靠來源的新聞在台灣仍是問題,回到2018年9月,有假消息指出大陸駐大阪領事館派出專車,在機場幫助送出部分台灣旅客;當時有媒體指責地方官員的反應速度太慢,隨後,我國駐大阪辦事處處長蘇啟誠在家輕生。

報告幾個重要發現指出,與去年報告相比,人們花在臉書的時間變少,反而選擇更常打開WhatsApp、Instagram,也有少數使用者完全停用臉書,不過臉書仍是目前為止對新聞業來說最重要的平台。

▲▼ETtoday提供新聞、影音、節目、直播等豐富內容。(圖/翻攝ETtoday網站、ETtoday新聞雲App)



這份報告的探討重點,主要包括了閱聽者對媒體的信任程度、對假消息的擔憂、民粹主義的影響、新聞訂閱制、社群媒體的使用變化等,研究新聞究竟該如何在這樣的環境滿足使用者的需求。

【去年報告】

