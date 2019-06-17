牛津報告認證：ETtoday是台灣網路媒體最多人看　連兩年奪第一

▲根據《2019數位新聞報告》，不包含入口網站雅虎新聞（Yahoo! News），ETtoday在台灣受訪者最常使用的網路媒體中排名第一。（圖／翻攝自Reuters Institute Digital News Report 2019）



記者丁維瑀／綜合報導

英國牛津大學「路透新聞學研究所」（Reuters Institute for the Study of Journalism）公布2019年數位新聞報告，結果發現，在台灣受訪者中，ETtoday是最常被使用的網路媒體第一名，信任度方面則排行在聯合新聞網、蘋果新聞網等前面；報告還指出，放眼整個亞洲地區，台灣擁有最自由、最競爭的媒體環境。

這份重量級數位新聞報告邁入第8年頭，針對7.5萬名新聞使用者展開調查，總共涵蓋了38國，橫跨歐洲、美洲、亞洲等，也首次加入非洲。台灣方面，受訪者最常使用的網路媒體為入口網站的雅虎新聞，如果不含入口網站雅虎，身為網路原生媒體的ETtoday則排名第一，接下來名次依序為TVBS新聞網、EBC新聞、蘋果新聞網、中天新聞、三立新聞網、聯合新聞網、風傳媒、自由時報電子報、鉅亨網、天下雜誌、NOWnews今日新聞、China TV online、壹週刊與商業周刊。

根據去年報告指出，台灣受訪者最常使用的網路媒體（不含入口網站）依序為ETtoday、蘋果日報、聯合新聞網等；也就是說ETtoday連兩年都在該項目奪冠。

至於今年最受信任的媒體品牌，ETtoday排名第6，前5名分別是公共電視、天下雜誌、商業周刊、經濟日報、TVBS；第7名開始依序為聯合新聞網、中央社、中國時報、中天新聞、蘋果新聞網、報導者The Reporter、風傳媒、民視新聞台、自由時報。

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▲ETtoday在最受信任的媒體品牌中位居第六。（圖／翻攝自Reuters Institute Digital News Report 2019）

報告指出，隨著數位、社群媒體越來越被廣泛使用，傳統媒體形式如電視、印刷的重要性則跟著下降。台灣民眾喜歡利用智慧型手機，超過76％的受試者會藉由手機收看新聞，相較之下，用電腦來看新聞的時間也被瓜分（今年為50％）。

▲報告中可見76％閱聽者依賴手機看新聞。（圖／翻攝自Reuters Institute Digital News Report 2019）

根據去年報告，台灣閱聽者對於總體新聞的信任度有32％，今年則下降到28％，對個人所使用的新聞信任度為33％、搜尋引擎的新聞信任度有28％，對社群媒體上的新聞信任度則為19％。隨著數據下降，顯現出台灣民眾經常自認在主流媒體與社群媒體接觸到錯誤資訊；為了解決這樣的問題，台灣事實查核中心也公開敦促Line與臉書的事實查核團隊攜手。

89％受試者會透過網路看新聞，藉由電視的則有71％，以及社群媒體58％、紙本30％。有12％閱聽者會花錢閱讀網路新聞，42％的人會透過社群媒體、訊息或電郵分享新聞，23％的人則會在社群媒體或網路留言。最常使用的社群媒體與訊息品牌前6名，分別是Line、臉書、YouTube、PTT、臉書訊息與Instagram。

▲報告中提及公眾對於不實新聞的擔憂。（圖／翻攝自Reuters Institute Digital News Report 2019）



台灣大學新聞研究所教授林麗雲（Lihyun Lin）是《2019年數位新聞報告》台灣篇的作者，她指出，當特定政治人物獲得關注時，某些媒體的收視率也跟著攀升；值得注意的是，部分公民與政界人士向NCC國家通訊傳播委員會提出申訴，指控某些媒體報導假新聞，違反了專業準則。

林麗雲寫道，擁有不可靠來源的新聞在台灣仍是問題，回到2018年9月，有假消息指出大陸駐大阪領事館派出專車，在機場幫助送出部分台灣旅客；當時有媒體指責地方官員的反應速度太慢，隨後，我國駐大阪辦事處處長蘇啟誠在家輕生。

報告幾個重要發現指出，與去年報告相比，人們花在臉書的時間變少，反而選擇更常打開WhatsApp、Instagram，也有少數使用者完全停用臉書，不過臉書仍是目前為止對新聞業來說最重要的平台。

▲▼ETtoday提供新聞、影音、節目、直播等豐富內容。（圖／翻攝ETtoday網站、ETtoday新聞雲App）



這份報告的探討重點，主要包括了閱聽者對媒體的信任程度、對假消息的擔憂、民粹主義的影響、新聞訂閱制、社群媒體的使用變化等，研究新聞究竟該如何在這樣的環境滿足使用者的需求。

【去年報告】

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