美國務卿蓬佩奧：川普將在G20和習近平談「香港示威」

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接受美媒專訪表示，川普若能在G20峰會與習近平會面，將談及香港反送中大遊行。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

香港政府修訂《逃犯條例》引發大規模抗議行動，使特首林鄭月娥宣布暫緩修法，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對此表示，川普總統如果能在6月底的G20與中國國家主席習近平會面，相信將會提出香港議題，還稱川普為「有力的人權捍衛者」。

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▲蓬佩奧（Michael Pompeo）認為，川普政府提高關稅的態度彰顯對抗北京政府的態度。（圖／路透）



據《路透》報導，美國國務卿蓬佩奧16日接受《週日福斯新聞》專訪時（Fox News Sunday）表示，近期內川普總統與中國領導人習近平有望在G20會面，「相信香港議題也會是他們談論的問題之一」。蓬佩奧說，「我們看到了香港目前的情況，也會關注香港人重視的事」。他強調，川普一直都是「有力的人權捍衛者」，對中國商品大幅提升關稅一事表明川普願意對抗北京的態度。

川普在9日對香港反送中大遊行表示，這是他所見過最大的示威活動，並了解示威的原因，希望香港與北京當局能找出辦法妥善解決。今年的G20峰會將於6月28-29日在日本大阪舉行。

▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

