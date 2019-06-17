為了把空姐小三留在身邊　富商「劫機」貼字條被判終身監禁

▲富商為了挽留婚外情，竟然偽造「劫機」事件。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

印度孟買一名富商為了讓有婚外情關係的空姐留在他身邊，竟然在對方工作的班機上留下「劫機」字條，導致班機緊急迫降印度阿默達巴德機場(Ahmedabad airport)，被捕後被判終身監禁以及罰款5000萬印度盧比（約台幣2258萬）的重刑。

38歲男子薩拉(Birju Salla)因為家裡經營珠寶與餐飲事業，在當地是知名富商，已婚並育有2名小孩的他，2017年7月又與一名空姐祕密結婚，他因為希望對方辭掉工作，於同年10月在對方任職的捷特航空(Jet Airways)一架由德里飛往孟買的班機廁所內，貼上「劫機」字條，上面寫著，飛機上有12名劫機者和多個爆裂物，並要飛機迫降在目前由巴基斯坦所控制的喀什米爾(Kashmir)地區。

薩拉的瘋狂行動雖然成功讓班機迫降，但他也立即被捕，雖然他解釋自己並沒有執行任何劫機行動，只是希望能因此嚇到小三，讓對方辭掉工作和他留在孟買，但仍被拘留直至本月11日，依該國2016年所通過的《反挾持法》，於本月11日被判處終身監禁，亦成為該國第一個被列入「國家禁飛名單」的人，他的律師團隊表示會繼續上訴。