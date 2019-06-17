北韓4人漁船故障漂流至近海　南韓軍警「3重監視網」失靈沒發現

▲ 11日也有北韓漁船因故障漂流至南韓近海。南韓海軍艦艇將其拖至海界，移交北韓。（圖／南韓聯合參謀本部）

國際中心／綜合報導

北韓一艘載有4人的漁船15日自東海漂流南下，在距北方界線（NLL）130公里外的南韓近海被南韓漁民發現，後被軍方救起。南韓媒體指責，直到漁船被發現以前，軍警的「3重監視網」竟完全沒有發揮作用，顯示警戒出現漏洞。軍方今（17）日稍早則發表調查報告指出，雷達系統有修繕的必要。

據政府人士說法，載有北韓4名漁民的漁船15日清晨6時50分左右在南韓東北部江原道三陟港近海被南韓漁船發現，疑因動力系統故障漂流至南韓海域。《朝鮮日報》17日指出，南韓海軍及海警的海上警戒網、陸軍的海岸監視網都未捕捉到這艘漁船。

照理來說，NLL防線由海軍負責，海警則負責控管NLL以南的民間船隻，以防止南韓漁船進入北韓海域。海軍及海警透過雷達發現船隻時，首先會以自動識別系統（AIS）辨認其為北韓或南韓船隻。若船隻靠近岸邊數十公里以內，則由陸軍海岸監視雷達進行監控。而15日漂流南下的北韓漁船直接穿過這3道防線，軍警竟渾然不覺。

南韓當局對此表示，該漁船是噸位較小的木船，較難被監視裝備監測到；即使部署數千艘艦艇，也會出現監測不到的死角。稍早出爐的軍方調查報告則指出，事發當時的海上、海岸警戒系統大致上皆正常運作，唯雷達系統運作及操作人員需改進，並承諾擬定改進策略。