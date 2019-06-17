「我的爸爸長這樣！」　超市貼超毛父親節徵稿畫...網驚：孩子遭遇什麼？

▲ 超市展出孩子們所畫的爸爸模樣，其中一幅畫像雙眼瞪大、露齒而笑，看起來相當驚悚 。（圖／翻攝自推特／xRUI39）

國際中心／綜合報導

每年6月的第三個週日是日本的父親節，許多孩子都會在這天準備禮物送給辛苦的爸爸。就有一間超市為了慶祝父親節到來，舉辦徵圖活動，邀請孩子們畫下自己心愛的爸爸，並將投稿作品公開展示出來。不過有名網友注意到其中一幅畫作似乎有點不太對勁，除了畫風詭異，甚至還「暗藏玄機」，讓他嚇了一大跳，拍下來PO上網後，也引起了一陣熱議。

網友 「露易」（ルイ）13日在推特發文表示，自己在逛超市時，發現一旁展示了好幾幅畫作，原來是許多小朋友所投稿的「我的爸爸畫像」，不過他一路看過去，其中一幅畫卻令他感到「毛骨悚然」，只見畫作中的爸爸整張臉被塗成了紅色，瞪大雙眼，咧嘴而笑，表情看起來既陰森又詭異。

更恐怖的是，這個小朋友在笑容怪異的爸爸身後，竟然還畫了一個「疑似上吊而死」的人，腳下還有一張翻倒的椅子，再搭配小朋友在底下說明欄寫下的「謝謝爸爸經常辛苦工作，媽媽很快就會回到身邊了呢~」，衝擊畫面讓「露易」一直難以忘懷，於是他便將照片上傳網路與其他人分享。

「露易」補充，他隨即向超市反映了畫作的不尋常之處，經過超市人員調閱監視器檢查後，已經排除了有人刻意惡作劇破壞這幅畫的可能性。超市也馬上將這起事件向市政府告知，目前政府正派人積極調查中。

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▲ 爸爸畫像的身後，還有一個疑似上吊死亡的小人。（圖／翻攝自推特／xRUI39）

網友們看完這幅畫後，紛紛在下方留言「畫給人一種很大的壓迫感，我覺得這孩子遭遇的事情肯定非常嚴重…」、「好恐怖的畫，我跟家人看完後都覺得很害怕」、「孩子一定把發生在自己身上的事，還有想說的內容都藏在了畫裡面，希望可以趕快調查清楚」、「會不會這個孩子的媽媽已經上吊自殺了，爸爸騙他說媽媽馬上就會回來了，所以他才會在底下寫『媽媽很快就能回到身邊了』。」「看他把爸爸畫得那麼可怕，尤其是表情的部分，我覺得事情沒有那麼單純」、「超市會展出這麼令人不安的作品，也很有問題吧！」

不過，也有人提到，「這幅畫畫得相當流暢，沒有多餘的線條，鼻子、眼睛都相當對稱，上色均勻，敘事也很清楚。作畫者顯然知道『眼睛瞪大、露齒笑』會傳遞出恐怖的訊息，我覺得不論從什麼角度來看，這都不像是普通小孩子能做到的，我懷疑這根本是成年人的惡意玩笑。」