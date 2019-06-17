名牌衣服不穿第2次！梅根婚後狂噴錢　黛妃閨蜜警告：太奢侈會失民心

▲ 梅根婚後維持奢侈購物習慣，同一件衣服幾乎不穿第二次。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美籍女星梅根（Meghan Markle）在去年5月和英國哈利王子結婚後，走到哪都是鏡頭的焦點，一舉一動也都受到外界關注。就在最近，已故王妃黛安娜的密友、67歲的前皇室記者邦德（Jennie Bond）出面警告梅根，她必須改掉自己的消費習慣，不要再像過去當明星時那樣「極度奢侈」（massively extravagant），否則不會受到民眾的喜愛。

根據《太陽報》報導，梅根在婚後一直維持著奢侈的消費習慣，經常向知名設計師購買昂貴的名牌服飾，同一件衣服幾乎不會穿在身上第二次。在今年2月，她為了慶祝第一個兒子亞契（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）即將誕生，專程與閨蜜在紐約舉辦產前派對，才一個晚上就噴掉33萬英鎊（約新台幣1313萬元），這讓她在外界眼中形象大打折扣。

另外，在梅根懷孕期間，她衣櫃裡頭的孕婦裝幾乎全是知名品牌，總價值超過50萬英鎊（約新台幣1990萬元）。而今年她在出訪摩洛哥期間，才短短3天，她就又購入了價值高達10萬英鎊（約新台幣398萬元）的衣服，其中一件Dior的禮服就要價9萬英鎊（約新台幣358萬元）。

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▲ 記者邦德撰寫皇室新聞14年，與黛安娜王妃關係密切。（圖／翻攝自邦德推特）

對此，為皇室撰寫新聞長達14年、與已故王妃黛安娜關係密切的前皇室記者邦德便呼籲，梅根必須多加注意，她現在有了「皇室成員」這個身分，不應該繼續過著「名人的生活方式」，「我覺得大眾不會喜歡她動不動就花費大筆金錢，這很奢侈，已經是到了非常奢侈的地步了。雖然她是個有錢的女性，可以負擔一筆又一筆開銷，但這樣的行為真的不會讓人喜歡，我想她要特別注意這點，不要讓自己變得太過『明星化』。」

同時，邦德也補充，其實與當年的黛安娜王妃相比，梅根更加獨特、也更為成熟，「她比黛安娜更清楚自己在皇室的身分，知道自己會支持的議題有哪些，比黛安娜有更充時間準備，對大眾而言也更具有說服力。」