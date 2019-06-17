印度對美展開120%報復性關稅　杏仁、蘋果均在清單上　

▲印度昨日開始對杏仁等28種美國商品加課關稅。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

印度昨日（16日）對杏仁、蘋果、核桃等28種美國產品實行報復性關稅，其中稅率最高達120％，都是為了回應美國政府最近結束對印度鋼鐵和鋁的優惠貿易待遇。印度財政部稱該決定符合「公眾利益」，而這也讓兩國之間的緊張情緒不斷上升。

據《CNN》報導，印度中央間接稅暨關稅稅收管理委員會（Central Board of Indirect Taxes and Customs）表示，要對28種的美國商品加徵關稅，其中包括蘋果、杏仁、豆類及鐵板滾製產品等等。原先的加徵關稅清單列出了29項產品，但最終把豐年蝦（Artemia，又稱為鹵蟲）排除出去。

美國農業部顯示，印度分別是美國杏仁、蘋果第一、二大的市場。美國為打擊對美貿易逆差的國家，所以決定解除對印度鋼和鋁的優惠政策，而這也導致印度政府的報復性回擊。其實印度早在去年6月時就已經公布了高達120％的關稅，經過多次延後後，這項決定終於在昨日開始生效。印度政府稱美國的行為讓他們感到「不幸」，所以誓言要維護國家利益。

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