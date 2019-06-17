大阪襲警案男嫌清晨落網！夜逃山區「子彈少一發」　警公布照片逮人

▲ 26歲警員古瀨鈴之佑目前仍處於昏迷狀態。（圖／達志影像／美聯社，下同）

國際中心／綜合報導

日本大阪16日爆發襲警奪槍案，在嫌犯照片公布後接獲舉報，警方今（17日）清晨在大阪北部箕面市山區逮捕33歲男嫌飯森裕次郎，一併找到被奪走的警槍，但也發現手槍內的子彈少了一發。目前大阪警方正朝著強盜殺人未遂方向偵辦。

NHK報導，26歲警員古瀨鈴之佑周日被人持刀刺傷左胸，身上也有多處傷痕。根據先前消息，飯森裕次郎疑似預謀犯罪，他先在車站公用電話報案，謊稱住宅遭小偷行搶，接著趁2名警察出勤後，前往派出所砍殺獨自留守的警察，在把員警刺到重傷後，立即搶奪共有5發子彈的手槍。

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根據警方調閱的監視器畫面，飯森裕次郎周日身穿藍色長褲、戴著白色帽子，數度徘徊派出所周邊。在他的樣貌公布後，警方接獲飯店人員以及民眾的通報消息。到了晚間約莫8時，警方發現他疑似是想轉移陣地至山中，隨即啟動搜索，並在周日清晨以強盜殺人未遂罪把他逮捕。

據悉，在警方逮捕飯森裕次郎的當下，他只向搜查人員上報名字之後，便保持沉默，什麼話都不說。儘管目前被奪走的警槍有發射的痕跡，子彈也少了一發，但現階段仍未確定他是否是用這把槍朝人開槍。

報導指出，飯森裕次郎去年11月在一間高爾夫練習場當清潔工。根據高爾夫練習場的說法，他本月11日起以身體狀況不佳為由請假，在15日通過電話後，得知他可以在25日重返崗位，「他都能按時上班，沒有缺勤，工作態度認真，也沒有跟客人發生衝突。」

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▼ 外傳飯森裕次郎無固定住所。