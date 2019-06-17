1981m高急跳！機長誤判「燃料不足」...4乘客半途被迫跳機

▲4乘客坐飛機坐到中途，被迫從「1981公尺」高跳機。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pinterest）



國際中心／綜合報導

澳洲於今年2月發生一起飛行大烏龍！一架從阿爾丁格（Aldinga）起飛的小型飛機，升空後遭機長「誤判」燃料不足，於是逼迫機上4名乘客中途從1981.2公尺處跳傘。

據《每日郵報》報導，澳洲運輸安全局（ATSB）於一份報告指出，今年2月3日一架從阿爾丁格起飛的塞斯納206小飛機（Cessna 206），在下午1點45分左右，當時飛機已飛達8000英呎（約2438.4公尺）高空，而其中一個油箱燃料不足，機師當時因忘記轉換油箱，導致完全無法重新啟動引擎。

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▲ATSB稱此為一起「嚴重事故」。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pinterest）



飛機當時開始下降，機上4名本來要高空跳傘的乘客，被迫從6500英呎（約1981.2公尺）的高空跳出。乘客跳機後，機師本來打算要回到阿爾丁格的機場，沒想到引擎在5000英呎（約1524公尺）的高空中，竟又順利重新啟動。

ATSB事後表示，「該班機在降落後，機師才發現雖然右側油箱全空，但左側油箱仍還有110升的燃油。」

據報導，ATSB將這起事故稱為「嚴重事故」，並表示，涉及燃料管理不善的事故是一直以來的航空安全問題，在這種情況下，飛行前選擇適當的油箱，可以避免機師在飛行期間，無暇花時間擔心、管理燃油，「反過來，這也將減少燃油不足的風險。」