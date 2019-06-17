鎮暴警察前方靜坐　「盾牌女孩」靠冥想化解恐懼：要勇敢發聲

▲林嘉露坐在鎮暴警察前方。（圖／翻攝自臉書／Lam Lo）

記者丁維瑀／綜合外電報導

香港反送中民眾16日穿著黑衣，再度上街遊行；針對《逃犯條例》所引起的廣大反彈，特首林鄭月娥同日也向大眾致歉。而在近來的示威活動中，26歲女子林嘉露（Lam Ka Lo）在手持盾牌的鎮暴警察前靜坐、冥想，感動許多網友與名人，她希望能藉此鼓勵更多人勇於發聲。

被稱為「盾牌女孩」（Shield Girl）的林嘉露告訴《英國廣播公司》（BBC），就算修法被無限期暫停，自己仍會繼續奮戰。她孤獨坐在鎮暴警察前方的畫面，已成為香港反送中遊行的重要標誌；愛爾蘭記者尼古拉斯（Aaron Mc Nicholas）就透過推特形容，「年輕人的純真，當權者的防暴盾牌。」

中國藝術家巴丟草（Badiucao）11日也在推特發布「香港野餐」漫畫，靈感來自林嘉露靜坐的畫面，「香港市民加油！你們的無畏和勇敢會被世界記住！」林嘉露表示，她並不害怕警察，只是擔心其他示威者有可能受傷。

只要緊張情勢開始升高時，林嘉露就會冥想與吟唱，她注意到有些抗議者朝警方怒吼，「在那當下，我只想要示威者坐在我旁邊，而不是斥責他們。」她其實不想要太被關注，但如果人們能因為她受到感動，她也期盼讓更多群眾勇敢表達意見。

林嘉露看似超然的外表，主要是源自她會練習冥想，熱愛旅行的她曾造訪十幾個國家，在亞洲、拉丁美洲、北美洲與歐洲留下足跡。她說，冥想有助於讓她更關注自己的感受，藉此實現內在的平靜。

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▲香港反送中民眾16日上街遊行。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）

事實上，除了這次的反送中，林嘉露也參加過2014年的雨傘運動（Umbrella Movement），在79天佔領行動中，當時她每天都來到街頭。她坦承，12日有部分學生被警察傷害，自己確實感到些許憎恨，「我們都只是有感覺的人類。」

香港民間人權陣線（Civil Human Rights Front）表示，16日的反送中大遊行有近200萬人參加，許多人提出林鄭月娥下台、港府必須撤回修訂《逃犯條例》等訴求。林鄭月娥16日晚間則發表道歉聲明，由於在政府工作上的不足，導致香港社會出現廣大的矛盾與紛爭，未來將會以最謙卑、有誠意的態度接收批評並改進。

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