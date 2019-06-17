蓬佩奧提「大量證據」　再控伊朗攻擊2油輪：美國不想要戰爭

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）再度指責伊朗。（圖／路透社）

國際中心／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）16日接受媒體專訪時，再度指責伊朗德黑蘭當局應為2艘油輪攻擊事件負責，並會採取包括外交在內的一切必要行動，確保中東地區的重要海運航線都能航行無虞。他同時強調，「美國不想與伊朗發生戰爭」。

綜合外電報導，美國總統川普政府指控13日發生在阿曼灣（Gulf of Oman）2艘油輪遭襲事件，是德黑蘭當局所為；伊朗政府則嚴詞否認美方指控，事件導致美伊兩國關係陷入高度緊張。

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▲▼中油租船Front Altair在阿曼灣遭襲擊。（圖／路透）





蓬佩奧16日接受《福斯週日新聞》（Fox News Sunday）專訪指出，「我們不想要戰爭，川普總統已盡所能去防止這種情況」；他表示，「伊朗人應該非常明白，我們會繼續採取行動，阻止伊朗一再做出這種行為。」

對於川普針對伊朗提出的指控，蓬佩奧說，美方掌握了「大量的數據和許多證據」，顯示伊朗就是攻擊2艘油輪的元兇；不過除了上週公佈的影片外，他還沒有提供更多細節。他指出，華盛頓方面將會保證航線的巡邏安全，「美國將會確保我們已經採取了一切必要措施，包括外交手段在內，以確保我們達到目的。」

中東地區海域近來事件頻發，除了先前阿拉伯聯合大公國外海的4艘油輪遭攻擊被指是伊朗所為後，13日阿曼灣（Gulf of Oman）又發生2艘油輪遭攻擊。遇襲的2艘油輪分別為中油所租用的Front Altair，以及日本航運公司國華產業所擁有的Kokuka Courageous，其中Front Altair所載運的7.5萬噸「石油腦」全毀，初估價值為3000萬美元，損失有全額保險支付。