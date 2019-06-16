懷疑女童偷「芭比」！警察對父母拔槍恐嚇射殺　執法過當遭索償3億元

▲美國警察濫權、執法過當的事件引起國際議論。（示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）日前發生一起警察濫權、執法過當的事件，一對黑人未婚夫婦沒發現其4歲女兒從玩具店順手拿走一個芭比娃娃，未付款就離開，結果遭到當地警察攔車包圍，拔槍對準頭部，甚至威脅要槍殺他們。整起事件被附近居民全程錄影，引發國際議論，而這對未婚夫婦也決定向市府提告求償1000萬美元（約3.15億元台幣）。

綜合外媒報導，事件發生在5月29日，艾米斯（Dravon Ames）和他懷孕的未婚妻哈珀（Iesha Harper）以及2個小孩到玩具店裡購物，不過沒有注意到4歲的女兒拿走一個芭比娃娃而未付款。這對夫婦離開商店後不久進入一棟公寓，準備將女兒送給保姆照顧時，警察突然出現用力拍打窗戶要他們下車，接著拔槍恐嚇要殺死他們。

從影片中看到，男子雙手舉高不做抵抗，警察不斷對著他怒吼、辱罵，接著動用暴力壓制該名男子最後按倒在地上銬，而畫面中懷孕的女子下車後，一旁的警察竟試圖要搶走女子懷中的小孩。

艾米斯事後表示，在被攔下來之前完全沒有聽到警笛聲或是警示燈，而且警察在第一時間也沒有表明身分。當時懷孕5個月的哈珀回憶說，她相當害怕，因為真的認為警察會在孩子面前射殺她，所以選擇將小孩託付給其他「陌生人」，因為她完全不信任警察。

鳳凰城市長格萊戈（Kate Gallego）在15日發表聲明向這一家人道歉，表示市府正在加速實施警察部門配戴攝影鏡頭蒐證的政策，同樣身為一個母親，她在看到影片中看到警察的行為感到噁心，因為這明顯不適當也不專業。

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▲警方懷疑不只有芭比娃娃被拿走。（示意圖／達志影像／美聯社）

鳳凰城警察局回應該事件表示一切仍在調查當中，而且疑似在艾米斯車上還發現「其他東西」，目前不對影片內容做評論，不過警員的語言和行為的確不妥，但這不代表所有的鳳凰城警察都是如此，在具體調查結果完成後會做適當的處置。據了解，在影片曝光之後，玩具店員工建議警方不要起訴，因為被拿走的芭比娃娃已經送回店裡了。

艾米斯和哈珀表示，他們2個女兒在事件後都受到嚴重的心理創傷，至今每天都做惡夢和尿床，已經請律師做後續的求償。委託律師霍恩（Thomas Horne）指出，警察涉及暴力行為和非法拘留，整個警察部門和城市都因為政策、訓練和監督不足而有責任，市府有60天的時間來回應求償通知，再下一步將會提起訴訟。