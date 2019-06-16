8月大女嬰淪噁父「發洩娃娃」　完事後滅口…漂浮公墓池塘中！

▲美國紐約一名男子侵犯8月大女兒後棄屍池塘。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國紐約的泰奧加縣（Tioga County）日前傳出一起駭人聽聞的悲劇。一名父親竟然帶著8個月大的女兒露比（Ruby）突然消失，直到警方找到這名父親時，他竟已經對女兒性侵後殺害丟棄在公墓的池塘邊，變態的行徑讓人不寒而慄。

根據英國《每日郵報》報導，25歲寇帝日前帶著女兒露比投宿泰奧加縣公路旁的一處旅館，露比的母親因為找不到孩子跟丈夫於是報警。直到警方找到寇帝時，寇帝表示自己已經強姦了女兒，並且殺害她棄屍在旅館後方的公墓池塘邊。

警方隨即逮捕寇帝，並且要求他帶警消人員尋找露比的下落，一行人走到一處公墓旁陰涼的池塘邊，卻不見露比，直到仔細搜索後救援人員才發現小小的嬰兒屍體已經在池塘角落載浮載沉。警方試圖要給露比進行CPR急救，並且緊急送往醫院急救，卻還是回天乏術。

除了露比以外，寇帝和妻子還遇有2名孩子，案件發生後已經受到安置。開庭時寇帝被認為「蓄意謀殺罪」以及強姦罪，法官對於他性侵自己還是嬰兒的女兒感到相當憤怒，於是取消他的保釋。目前根據寇帝被起訴的罪名，恐將面臨無期徒刑。