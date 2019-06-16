懷疑與其他男人講話　他吃醋淹死「兩個孩子的媽」…牙齒卡淤泥

▲男子把前女友拖進水池。（圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

英國26歲男子羅伯特（Robert McWhir）去年聖誕節前夕與前女友瑪麗莎（Marissa Aldrich）爆發衝突，他質疑女方與其他男子交談，竟憤而在一處淺水池中用身體壓住對方，企圖淹死女子；女方送醫後不治身亡。羅伯特近期被判處至少18年徒刑，瑪麗莎的母親則發表令人心痛的聲明。

《天空新聞台》（Sky News）報導，就在去年聖誕節的前3天，羅伯特與育有2名孩子的瑪麗莎發生爭執，兩人一直是斷斷續續在交往，男方堅信女方傳訊給其他男人，心情變得非常憤怒。事實上，當時羅伯特已被禁止接觸瑪麗莎，他曾砸碎對方家中的玻璃。

羅伯特把女方壓制在一處淺水池內，發現對方沒有反應後，他在與朋友的電話中提到自己殺了人。警方表示，瑪麗莎在水中臉部朝下，身體極度冰冷。瑪麗莎隨後被送往醫院，沒有救回性命；根據BBC指出，驗屍報告顯示，她的牙齒與胃裡有池中的淤泥。

起初，羅伯特暗示是瑪麗莎喝醉、跌進水中，他沒有傷害女方，而是想要給予幫助，這個謊言被戳破，他才坦承犯案，近期被判處至少18年徒刑。

事發當時，瑪麗莎的母親與女兒的小孩待在一起，她回憶自己接到警方電話，自此生活發生重大轉變，而且孩子們也開始畏懼過節，就怕哪個節日又會有人死去，「每天晚上，我在睡覺前會看看孩子，多數夜晚，我發現瑪麗莎的兒子用媽媽的圍巾蓋住自己。這讓我一次又一次感到心痛。」