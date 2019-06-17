從韓妞鞋櫃看夏日涼拖鞋對策：選4種顏色、材質絕不出錯

編輯／JJ 圖／翻攝自66girls、sappun官網、IG@__onestar_、@thanks_kim

炎熱夏天不喜歡腳悶悶的感覺，涼、拖鞋就是最棒的選擇，不論是涼鞋、穆勒鞋、人字拖……，只要是選以下四種顏色、材質，就絕對不會出錯！撇除比較適合冬天且安全的深色，這些顏色更能把夏季沁涼感襯托出來，感覺更有活力、氣質，而且還顯白喔！

＃杏、駝色

比較淺的杏色與膚色接近，但是又會比膚色深，所以顯白效果可是不輸黑色的喔！這個顏色非常有氣質，除了保守的深色外，許多女孩第一次入手也會挑選杏色，韓妞們鞋櫃裡肯定有一雙。

比較深的駝、棕色，給人感覺就比較活潑，不論是細帶還是粗帶的涼鞋都很好看～這顏色就能一路穿到秋天～

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＃紅色

女孩們可能會覺得紅色好像有點難駕馭，不過其實小紅鞋和牛仔的單品很好搭配喔！而且大家應該都知道紅色有多顯白，穿起來帶點微微的性感，是能襯托出女人味的顏色，除了涼鞋之外，像下圖中的娃娃鞋，也很適合挑選紅色，感覺很減齡、可愛感100分。

＃白色



純白色的話就會有點挑膚色了，不過搭配指甲油的話可以成功轉移焦點，像下圖的韓妞穿搭，即使是一雙普通的人字拖，利用純白色搭配感覺就不會這麼隨性，如果是包腳的涼拖鞋款式的話，搭配長筒襪也非常可愛呢～

＃草編

最後一種與顏色無關，而是材質～像這種草編、藤編的涼拖鞋，會給人一種滿滿的渡假氣息，出國渡假的話是一定要帶一雙一起去的！特殊的材質能成為穿搭中的亮點，雖然大部分會是以杏色調為主，不過黑、白款的藤編也很有特色，還特別透氣呢。

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