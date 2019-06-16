調皮猴亂入全家福合照...下秒「掌鏡自拍」比出超嗆pose！

▲猴子亂入全家福照。（圖／翻攝自twitter／@Amtesh8）



國際中心／綜合報導

來自澳洲昆士蘭的一家人日前在峇里島度過了一個美好假期，但卻在開始回味度假的照片時，發現一位「不速之客」在照片裡的調皮行為，替整趟旅程留下了難忘回憶。

據《每日郵報》報導，茱迪（Judy Hicks）和她的丈夫西蒙（Simon）帶著3個孩子共一家五口日前到峇里島旅行，並前往當地熱門景點聖猴森林公園（Sacred Monkey Forest）參觀，該景點裡約有700隻猴子，每一隻猴子都相當親民，經常大方地和遊客互動也成為當地引來大批觀光客的原因之一。

西蒙一家人在聖猴森林公園的一日遊結束後，便順便請導遊替一家人拍攝全家福照，紀念曾到此一遊，沒想到正當導遊按下快門時，一隻猴子突然衝進鏡頭前，看似「掌鏡自拍」模樣，逗樂了一家人。

沒想回到家，茱迪在整理照片時，卻驚見當天這隻猴子竟不只「亂入全家福照」，牠更在其中一張照片裡對著鏡頭比出中指，一家人看到後馬上笑了出來。茱迪也表示，「這完全是我們旅行的亮點之一，調皮又可愛的小猴子增添不少我們當時的回憶。」