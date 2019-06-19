2019韓星高討論度「短髮範本」　辛睿恩及肩長度不挑人、IU自然外翹最Q

不知不覺2019也快過了一半，眼看天氣越來越熱，是時候該剪個清爽的短髮了！就看看韓網評選的2019春夏韓星「短髮範本」，除了最近討論度超高的《輔佐官》申敏兒短髮之外，還有那些大勢的短髮範本呢？一起看看，然後決定一下新髮型吧！

＃申敏兒：精明幹練的C字捲

即將上檔的韓劇《輔佐官》中出演國會議員、展現反轉形象的申敏兒，跳脫以往清新可愛的魅力，在新劇中完美消化了精明幹練的女強人角色，C字捲髮搭配俐落的西裝造型，有種知性、成熟的感覺。

請繼續往下閱讀...

>>整理重點＆技巧

這款短髮非常修飾臉型，整理難度也不高，只要將後腦杓的部分用圓梳吹圓就好，也可以直接以髮捲捲住後腦勺加強弧度，沒時間整理頭髮的上班族或學生都很適合！

在 Instagram 查看這則貼文 청담동미용실 르솝 김산호 실장 중간머리 긴머리파마（@supaanova）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 17 日 上午 5:38 張貼



＃韓志旼：空氣瀏海更顯逆齡



引發話題的神劇《耀眼》，與對手演員南柱赫相差12歲不僅看不出年齡差，還展現了吃了防腐劑般的童顏外貌，韓志旼每部戲都在更新顏值！唯一不變的就是俏麗的短髮造型，跟申敏兒款有點類似，差別在於韓志旼的髮尾更厚一些、也有剪瀏海，顯得更逆齡，即使演出大學生的角色也無違和！

＃朴信惠：蓬鬆有型的層次髮尾

朴信惠從10年前的《原來是美男》、《你爲我着迷》中的短髮後，直到今年才因為電影角色再度挑戰短髮，馬上引發話題！髮尾保有一點層次感，加上一點捲度的話就會很蓬鬆有型，瀏海也只剪一點點，可旁分、或是空氣瀏海，不同風格都可以駕馭！

＃金泰梨：隨興感微翹捲度

以韓劇《陽光先生》獲得關注的金泰梨，一頭標誌性的短髮非常搶眼，不得不說她的空靈氣質配上短髮、真的很有時尚感！髮尾微翹的捲度非常隨興，不用多整理也像是去拍畫報一樣有個性！

＃辛睿恩：可攻可守的及肩短髮

最近韓妞間的短髮女神就是不久前結束的韓劇《會讀心術的那小子》中的辛睿恩，憑著高人氣的網路劇《A-TEEN》的都荷娜就展現她的短髮消化能力，在女學生之間人氣超高！清純的長相配上及肩短髮，上點捲度的話偏成熟、沒捲度偏清純，是一款可攻可守的短髮範本！

>>整理重點&技巧

這種短髮推薦給短髮初階者，算是一款不挑人、誰剪都顯臉小的短髮，要上捲的話建議電棒直直的拿、捲度會比較好上手！

＃IU：清純感飆升的撒嬌瀏海



之前為了專輯風格而嘗試短髮造型的IU，及肩短髮只有在髮尾做出一點外翹捲度、加上撒嬌感滿滿的空氣瀏海，完全就是純情漫畫裡的女主角！清純感的短髮造型更適合IU的五官氣質，整個顏值顯得更嫩了！

＃Red Velvet Wendy：惹人愛的初戀系短髮

出道後一直維持長髮的Wendy也在今年首度嘗試短髮造型，及肩的中長髮不僅更襯托出Wendy的臉型線條、五官也變得更精緻！髮尾保有層次感，搭配不經意地亂翹捲度，就是惹人愛的初戀系短髮造型！

文／美人圈 圖／翻攝自jtbc 보좌관、MBC 봄밤、IG@ssinz7、@kimtaeri_1、@__shinyeeun、@dlwlrma、xportsnews

【延伸閱讀】

2019大勢「茶色系髮色」！特搜各膚色適合的茶色調，染對立刻顯白掃黃！(beauty美人圈)

用髪質選電棒！中長髮原來不適合這款，用對款式捲度更美(beauty美人圈)

細軟髮、髮根扁塌必看！兩招髮根蓬鬆有感，加碼推薦蓬鬆洗髮精TOP5(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。