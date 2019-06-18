激推5支絕美泰奶色唇膏！素顏擦氣色就好，搶翻的#114一定要買到

從年初開始就吹起一片泰奶色唇膏的風潮，到現在都還沒燒完，今天就一起看看專櫃、開架的熱賣款式，其中有一款唇膏更是斷貨王唇蜜的唇膏版本！

＃3INA Fun肆玩色唇膏 ＃533太妃糖紅茶，NT＄470（唇膏＋唇盒）

3INA新出的Fun肆玩色唇膏共有16種色號+16種外盒，其中這款＃533更是偏暖橘的色調，這種暖茶色系非常襯膚色、不顯黃，對黃皮很友好，霧面質地也很滑順不乾澀，非常輕薄無感！

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另外特別的是這款唇膏的外盒也可以自己選擇，多達16種款式不怕選不到自己喜歡的！

>>加碼推薦搶翻色號

之前3INA剛進台灣時被搶翻的斷貨王光感潤唇蜜＃114，這次更是推出了同款的絲絨霧面唇膏色＃114（色號一樣），不過換成絲絨的霧面版本，女孩們不要再錯過了！

＃M.A.C 霧幻性感唇膏 ＃657 Taste Me，NT＄750



M.A.C最近也出了一系列奶茶色的唇膏，其中這款＃Taste Me更是標準的泰式奶茶色！偏橘調的茶色不僅很修飾膚色，而且也不會有茶色系黯淡的感覺，非常活潑顯嫩！

＃植村秀 無色限粉霧保濕唇膏 ＃BR782，NT＄1,000

植村秀家唇膏每次都讓人想要包色，這款＃BR782剛推出雖然討論度沒有很高，但是最近異軍突起的黑馬！帶點土色調的茶系，比起前面幾款多了一點成熟感，非常有個性、薄擦則是顯溫柔氣質，沒有距離感，任何人都好駕馭！

＃ETUDE HOUSE 玩美色計絲絨唇膏 ＃BR401桔紅磚牆，NT＄420

ETUDE HOUSE上個月推出的60色唇膏，這款＃BR401是偏淡雅的裸茶色調，非常適合淡妝、日常妝容，平時擦一點也不突兀，可以偷偷修飾氣色。

＃heme 經典緞光唇膏 ＃09曉光，NT＄299

連出幾款彩妝討論度都超高的heme，這款緞光唇膏微霧光的質地非常保濕，上唇後也不乾燥，唇紋深的人也適用！這款＃09曉光上唇後會有泰奶的橘色調，素顏擦氣色也不會不好，絕對是今年是素顏必備色之一！

文／美人圈 圖／美人圈、翻攝自IG@somevely、@paradeoflove、@qiyunz、@maccosmeticskorea、yoonzzzinny、@rumi.log、chicor_makeup、@seul__la、rimi_channel、3ina、heme

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