2019夏季清爽、不黏膩防曬推薦　加映4個防曬大哉問解答

又到了需要認真全面防曬，但害怕防曬油膩的季節了！但我們也知道太過清爽的防曬，容易有防曬力不足的狀況發生，到底該怎麼做才能清爽又有效防曬？2019又推出哪些舒服的水感防曬？這邊一次介紹！

1. 有底妝，要怎麼補防曬？



在家畫完底妝，出門沒多久就流汗、斑駁？牛爾老師建議將汗壓乾後，選擇「手指可以接住」的質地，像是露狀、乳狀等（不會滴來滴去的那種），將防曬均勻點在指尖，接著輕拍在臉上，尤其雙頰，最後鋪上蜜粉即可！

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2. 防曬有擦就好，擠那麼多怎麼擦得完？

防曬不足量，SPF50直接變SPF5，防曬力大幅降低！牛爾老師建議一次全臉用量為「50元硬幣」，清爽的水狀質地，吸收很快也不會黏，把剩下的一層一層往上疊即可，尤其可加強雙頰、鼻子等較高的位置。

3. 防曬係數能累加嗎？



不行喔！防曬係數無法累加，無法做到靠不同化妝品的防曬係數累加成SPF50+++！防曬力會以所有產品中「最高防曬係數」為主，且「使用量足夠」才能發揮最高防曬效能！

4. 用了SPF50，就可以不用補防曬？



不論防曬係數多高，都會因為夏天的大量出汗而沖淡效力，故需要時常補擦！牛爾老師自己是一旦流汗就補擦，建議日常可3～5小時補擦一次，到海邊等曝曬環境下，則1～2小時就要補，防止曬傷、曬紅，甚或曬黑～

ampm 玻尿酸水感防曬乳 SPF50★★★★ 50ml NT＄579

「最不像防曬的防曬！」連男生都超愛的ampm新品防曬，保水度與超級水感，一抹就讓人驚艷，延展性極佳且不會泛白，更有舒服的香氣，不是那種防曬劑的味道！小小的輕盈包裝，隨身攜帶補擦也很方便～

曼秀雷敦 水潤肌超保濕水感防曬露 SPF50+／PA++++ 110g NT＄379



曼秀雷敦今年推出兩款水感防曬，分別為「露狀質地」、「精華質地」，其實兩者都超水、質地觸感很接近；但精華質地的保水度更高一些，適合肌膚比較乾的朋友，露狀則推薦給油肌的朋友，吸收後肌膚很乾爽不黏膩！



（左）曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬精華 SPF50+／PA++++ 80g NT＄379

（右）曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬露 SPF50+／PA++++ 110g NT＄379

【同場加映】曼秀雷敦水潤肌柔光透亮防曬飾底噴霧 SPF50+／PA++++ 70g NT＄369



提到曼秀雷敦，相信大家腦中還浮出這款「薰衣草紫」！拿來當妝前打底很好用，抹起來有點涼涼的，還能提亮氣色，肌膚會有透透的明亮感～今年夏天推出同系列的噴霧款，補防曬更方便，還能校正背部、腳趾、後頸、膝蓋等暗沉不均的膚色！

Neogence霓淨思 水感全效防曬乳 SPF50+／★★★★ 50ml NT＄650



大家鼓掌！霓淨思2019年不僅推出全新水感防曬，而且還是「海洋友善配方」超級用心，滿足夏天喜歡到海邊玩水的朋友～不含11種危害珊瑚的化學成分，同時兼顧高防曬係數且清爽的質地，讓玩水時也能不擔心肌膚曬傷、曬紅，或是黏膩問題！

S.i.B 防曬保養系列全效輕透防曬水凝乳 SPF50 70ml NT＄1,060

再次鼓掌！亞洲敏弱肌專家S.i.B同樣重視生態，2019年也推出「友善珊瑚」的水感防曬，更棒的是，這款訴求「敏弱肌」適用，溫和到寶寶也能使用，無香料、色素、酒精與防腐劑，是敏弱肌與小孩的蜜糖新水感防曬！還有潤色款的喔～

寵愛之名 全防護黃金藻水感防曬霜 SPF50★★★★ 30ml NT＄1050

最後是寵愛之名！大家千萬別被品名的「霜」給嚇到，使用起來其實相當清爽，尤其推薦給有上妝需求的人！共有白色與膚色兩款，前者抹起來是透明的，男生、不想影響底妝顏色的人適用；後者則推薦給有化妝習慣，或是想要「偽素顏」出門的人！

文／美人圈 圖／美人圈、翻攝自品牌官網

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