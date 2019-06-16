打工度假遇色老闆！她被迫「3P或被性侵」2選1　背包客美夢幻滅

▲ 不少前往澳洲打工度假的女性都曾遭受剝削或虐待。（圖／取自pakutaso）

國際中心／綜合報導

在澳洲打工度假的英國背包克菲爾斯（Frances fair）為取得第二年的簽證，在民宿認真工作。當她一抵達這家位於東岸南部維多利亞省的民宿，就知道這不是一份容易的差事，因為裡頭相當髒亂。她得完成88天的工作，才能取得未來一年的簽證，未料比起髒亂的環境，民宿老闆更讓人恐懼。

《每日郵報》16日報導，這間民宿床墊充滿汙漬和臭蟲，牆上還有破洞，菲爾斯還是努力工作。但在打工剛開始的幾周內，民宿老闆出現越來越多出格的舉動，甚至對她性騷擾。菲爾斯對此感到非常不適，但由於還沒拿到薪水，便暫時沒有辭職，持續為那些和她一樣等待簽證通過的房客洗床單、打掃房間。

然而，就在聖誕節前幾天，老闆害得菲爾斯被迫逃出民宿。菲爾斯說明，「他把我叫進他的辦公室，對我說道，『來做個交易吧，妳要不就是和我還有我女友上床，要不就是我性侵妳，選一個吧？不管妳願不願意，我明天都會來接妳，而且會帶人來抓妳』。」

菲爾斯被這番話嚇得逃出民宿，趕緊攔了計程車去附近的火車站，卻發現她根本付不起去墨爾本的客運車資。所幸在她絕望的走上客運、向司機解釋自己的遭遇後，善心的司機便表示，「沒關係，妳就去車站吧。到時候告訴他們，是我讓妳免費上車的，他們就不會跟妳收錢了。我保證會讓妳安全抵達。」

這起事件再度引起外界擔憂，一旦工作簽證延長，類似的案件會越來越多。自7月1日起，持有417簽證者在打工度假期間完成額外的工作時數後，便可獲得第三年的簽證。

自英國年輕背包客蜜亞2016年8月在澳洲打工度假期間於昆士蘭一間青年旅館遭人刺死以後，她心碎的母親艾莉芙（Rosie Ayliffe）對在澳洲打工度假者展開調查，揭開許多黑幕，此後便不斷敦促政府加強監管。

澳洲內政部則對《每日郵報》表示，無論外國勞工的國籍為何、持有何種簽證，政府都致力於確保其不受虐待或剝削；在澳洲任何地方打工度假者都有權享有與澳洲公民相同的基本權利及保護。