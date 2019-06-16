特斯拉駕駛高速公路「熟睡半小時」　雙手放飛方向盤奔馳48km

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美國加州一名男子日前被拍攝到在一台特斯拉駕駛座上呼呼大睡，且地點還位於高速公路。目擊者聲稱，男子的車輛至少行駛了30英里（約48公里），雙手離開方向盤，完全陷入熟睡起碼30分鐘，「我曾在新聞看過類似畫面，我只是不敢相信我真的看到了！」

駕駛熟睡的影片在網路論壇Reddit受到熱烈討論，目擊者尚恩（Shawn Miladinovich）當時在南加州405號州際公路注意到睡著的男子，「我意識到他完全熟睡，閉上雙眼，雙手沒有靠近方向盤。」尚恩車上的乘客拍下了影片。

尚恩發現，男子的方向盤周邊似乎綁著一些東西，如果物品不慎掉落，便有可能發生意外，在時速105公里的情況下相當危險。據了解，尚恩當時按了喇叭，他也通報高速公路巡邏隊，但熟睡的駕駛依舊無動於衷。

根據特斯拉網站說明，先進的自動輔助駕駛系統，可以幫助駕駛因應最繁忙的交通環節，包括讓汽車轉向、加速、煞車等，不過，現階段的功能仍需要駕駛留心並主動監督，且無法使車輛自動駕駛。特斯拉沒有回應NBC4電視台的詢問。

▼特斯拉駕駛睡翻。（圖／翻攝自推特／Asif Beg）

