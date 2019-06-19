辣媽女星產後瘦身秘方：侯佩岑8小時減肥法、吳速玲冷壓果汁配方公開

減肥這種事真讓人頭疼，今天來看看女星產後的減肥方法～林心如的減肥三餐大公開，還有侯佩岑產後露出大美腿，全靠８小時減肥法，就連吳速玲都公開自己的減肥冷壓果汁小祕方，讓我們看看到底他們的產後減肥都怎麼做！

林心如產後減肥：早、中、晚三餐超嚴格



林心如產後還特地上節目公開自己的飲食減肥方法，林心如表示產後減肥是一條漫長路，林心如在早餐的時候會喝兩包雞精，搭配生薑炒蛋並喝杜仲湯，午餐的時候吃的份量也有特別規定，大約以拳頭大的份量吃豬頸肉或是蒸魚，配上1／3碗的五穀飯和青菜。

下午茶肚子餓的話可以吃水果。

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不過也別看林心如早餐、午餐吃的這麼複雜，其實林心如的減肥晚餐可是很豐富的呢！林心如會選擇吃烤羊排或煎牛排再加點青菜。

侯佩岑產後減肥：全靠「8小時減肥法」＋「泡澡」

近日侯佩岑在社群軟體上傳自己的照片，那雙纖細美腿可是被不少人誇獎呢！侯佩岑到底是怎麼辦到產後還能擁有好身材呢～其實侯佩岑的方法就是「8小時減肥法」只要把一天要吃的飲食在8小時內完成，並在剩下的16個小時裡禁食，就可以啦～「8小時減肥法」也是過去日本很流行的減肥方法之一。

另外侯佩岑也會靠泡澡放鬆疲勞，同時也能有好的新陳代謝、流汗消水腫。

吳速玲產後減肥：「奇亞籽」＋「冷壓果汁」小祕方

吳速玲生完孩子後，身材可說是少女般的纖細啊！其實在產後吳速玲減肥特別認真，早餐和午餐的時候，會講求吃澱粉、蛋白質等均衡飲食，另外醬汁和酒精等等絕對要忌口。

其中最重要的小秘方，除了晚餐提早五點半吃之外，吳速玲非常推薦冷壓果汁！並推薦不調味的冷壓蔬菜汁，可以加一點檸檬來調味。

另外吳速玲也有屬於自己的減肥好物，那就是「奇亞籽」。吳速玲減肥的前三天會吃「薏仁飯＋奇亞籽和蜂蜜」並用有機薏仁（3）：水（1）放進電鍋煮，一次煮一鍋放冰箱。因為纖維的關係，特別容易排便。

鍾欣怡產後減肥：「湯→菜→肉」順序＋一天「1500大卡」

鍾欣怡生完孩子後，可是沒一下子就擁有好身材，其實鍾欣怡婚前後曾因為不忌口的關係，一度胖了16公斤！後來認真減肥後，會對卡路里的攝取特別嚴格～一定會將熱量控制在1500大卡內。

鍾欣怡最大家減肥訣竅其中一項就是以「湯→菜→肉」的順序進食，在吃下過多熱量前就先增加飽足感。

減重的半年期間，鍾欣怡也會穿塑身衣來加強體態雕塑。但穿塑身衣要特別注意每次不能穿著太長時間，以不超過四小時為主，且不能天天穿或綁勒過緊，以免長期壓迫器官喔！

文／美人圈 圖／美人圈、翻攝自侯佩岑FB、小紅書、吳速玲FB、鍾欣怡FB

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