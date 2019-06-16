倫敦24小時「連續濺血刺殺」3人躺路邊身亡　民眾崩潰躲家裡！

▲英國倫敦接連發生刺殺案。（圖／@999London）

國際中心／綜合報導

英國倫敦自6月14日至15日短短24小時內，接連發生5起隨機刺殺事件，目前已經造成3人死亡、3人受傷，共有14名嫌疑犯遭到拘留逮捕，其中包括年僅16、17歲的青少年，倫敦警方在市區已經進入戒備狀態，對於人潮眾多以及行跡可疑份子進行盤查。

根據英國《太陽報》報導，週五（14日）在倫敦市區短短12分鐘內發生兩起民眾遭到刺傷的事件，其中一名男子和母親在一起，突然遭到陌生人刺殺流出大量的血，在警消到場前就已因為失血過多而死亡；第2起發生在地鐵站外，一名男子同樣遭到刺傷，就在警方都無頭緒的情況下，接著在15日下午在倫敦東部再度出現男子遭到刺死。

倫敦市長薩迪克汗（Sadiq Khan）遺憾的表示，對於接連發生的案件感到相當遺憾，警方也將會盡力追緝嫌犯。但在極短的時間內發生多起重大傷人事件，已經讓民眾擔心不敢出門，甚至也出現了「市長下台」的聲浪。

美國總統川普對此也發表看法，在推特上寫下「倫敦需要的是一位新的市長」幾乎已經破了倫敦十年來的犯罪紀錄。而倫敦大都會警局局長表示，在開始盤查、巡邏後，已經稍微能緩和民眾擔心的心情及害怕。