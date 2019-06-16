擔心索羅門群島「棄台投中」　學者坦實情：施壓台灣威脅美國！

▲台索外交100天內將確定是否生變。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

國際中心／綜合報導

台灣僅存的邦交國之一「索羅門群島」本月初提到將在100天之內決定是否讓台索兩國外交生變，看在國際其他國家眼裡，可以說是相當擔憂，最重要的原因包括因索羅門群島的地理位置優越，倘若棄台投中，很可能成為中國在印太地區的據點，甚至阻擋美軍協防澳洲。

綜合外媒報導，台灣邦交國近年不斷遭到打壓，轉而棄台投中，如今輪到索羅門群島，外界就分析中國之所以拉攏索羅門群島除了施壓台灣之外，以長遠來看是給美國埋下一記暗威脅。僅60萬人口的索羅門群島是全球發展最不發達的國家之一，中國以經濟援助作為秀導，希望可以影響台索關係。

學者葛林（Mike Green）表示，最令人擔憂的是索羅門群島在印太地區有著相當好的戰略價值，所以除了美國之外的盟友也都希望能好好維持索羅門群島的安全及國際立場，若遭到敵方控制很可能會影響周遭國家的國防安全。

此外，美國眾院外交委員會共和黨首席議員約霍(Ted Yoho)也提到，中國想與索羅門建交，不乏是為了自己的武力擴張。若是中國在太平洋島國建立起軍事基地，若未來與台灣、日本、菲律賓等國發生衝突，美國的保護力量就會受到限制。