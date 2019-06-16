川普發親筆信：你一定會贏　望為北韓綁架日人受害者家屬發聲

▲ 安倍、川普及梅蘭妮亞與受害者家屬會面。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）5月底出訪日本，進行為期4天的國是訪問，期間曾攜妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）與日本首相安倍晉三一同會面遭北韓綁架的受害者家屬。《共同社》及《產經新聞》16日報導，川普致函受害者家屬以表鼓勵。

有本惠子遭北韓綁架失蹤時年僅23歲，她現年90歲的父親有本明弘15日透過政府人士取得川普的親筆信。川普在信中指出，「我正為你盡我全力，首相安倍也是如此。你一定會取得勝利，很高興見到你。」

川普2017年11月及上月底以國賓身分訪日時，都曾與北韓綁架日人家屬會面。他5月底指出，這是「令人傷心」的問題，「綁架問題一直都在我腦海中，希望盡可能在美國及北韓高峰會中提出此事。」

另一方面，北韓領導人金正恩日前突然向川普發出親筆信，也派出胞妹金與正親送南韓前總統金大中遺孀李姬鎬的唁電及花圈，有態度軟化的跡象。但北韓官媒13日再度開砲，雖有意願與南韓對話，但南韓政府須改變「以美國為優先」的態度；更譴責美國只是表面上呼籲對話，實際上卻只熱衷於反對平壤當局的政治、經濟等，顯示近期重回談判桌的可能性不高。