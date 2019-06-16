沙國王儲指控伊朗攻擊2油輪　不樂見戰爭但會回應威脅

▲沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德指控伊朗。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）15日指責伊朗，在重要的航運通道襲擊2艘油輪。他透過《中東時報》（Asharq al-Awsat）表示，自己當然不希望該地區發生戰爭，然而，若是沙國人民、主權與領土等受到威脅，他會毫不猶豫就處理危機。

2艘油輪13日在阿曼灣遇襲，包括中油所租用的Front Altair，以及日本航運公司國華產業所擁有的Kokuka Courageous。對此，穆罕默德指控伊朗襲擊油輪，伊朗政權不尊重日本首相安倍晉三12日拜訪德黑蘭，而是以攻擊油輪的行為，來回應對方做出的外交努力。

穆罕默德表示，他不樂見戰爭，但如果沙國重要利益受到威脅，他將會立刻回應這些危機。此外，他還指責伊朗與「代理人」5月12日攻擊4艘阿拉伯聯合大公國外海的油輪。

美國總統川普（Donald Trump）先前同樣把箭靶對準伊朗，認為伊朗必須負責。軍方隨後發布黑白影片，可以看到伊朗軍方的1艘巡邏小艇來到油輪船側邊，接著有人從船體取下一個物品；美官員表示，這艘小船屬於伊朗，移除的東西是沒有爆炸的水下爆破彈。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，根據情報跡象顯示，以及推敲事件中所使用的武器、具備的專業知識水準等，美方相信2艘油輪被攻擊一事由伊朗所為。他認為，攻擊行為擁有高度複雜性，並非由代理小組執行。

不過，伊朗否認參與事件。一名高級伊朗官員告訴英國廣播公司（BBC），伊朗與此事無關，反觀美國與其盟友，必須停止好戰的態度，同時停止猜測別人是否展開攻擊。

《以色列時報》指出，沙國是美國重要的盟友，也是伊朗在中東地區的敵手。伊朗過去多次警告，可能會封鎖荷莫茲海峽，藉此應對來自美國的攻擊。

川普去年宣布退出2015年生效的伊朗核協議，與伊朗的緊張局勢升溫。在協議內容中，伊朗同意限制生產濃縮鈾，避免積極發展核武，希望換取減輕嚴厲的制裁；現階段，如果歐洲國家未能在7月7日以前提供新條款，伊朗就有可能恢復濃縮鈾濃度，逼近武器規模等級。

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