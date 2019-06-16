港府暫緩《逃犯條例》修訂　紐時：習近平掌權後北京最大讓步

▲香港警方12日動用催淚彈等，驅逐抗議群眾。（圖／讀者提供）

國際中心／綜合報導

香港近期爆發反送中遊行，特首林鄭月娥（Carrie Lam）15日宣布暫緩修訂《逃犯條例》。《紐約時報》分析，香港特首的最新決定，是習近平2012年成為中國最高領導人後，北京在單一政治議題上所做出的最大讓步。

報導指出，林鄭月娥在香港立法機關中擁有多數支持她的席位，她也有中國政府作為靠山，然而，她15日決定暫緩《逃犯條例》修訂。許多香港人憂心，該法案會使得異議分子被引渡到中國受審，至少100萬人9日開始上街抗議，起初都相當和平，不過見到港府不願讓步後，有示威者撬起磚塊，試圖丟向警方；警察也對民眾使用催淚彈、布袋彈等武器。

除了當地商界領袖反對林鄭月娥，連一些北京官員也開始懷疑她的決策，質疑她分散掉真正的優先事務，那就是讓香港通過嚴格的國家安全立法。香港浸會大學政治學家高敬文（Jean-Pierre Cabestan）表示，1周前的和平示威還無法傳遞足夠的訊息，「若沒有一點暴力與對當局的政治施壓，你不會得到任何東西。」

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▲林鄭月娥宣布暫緩《逃犯條例》修法，重新聽取各界意見。（圖／記者曾俊豪攝）



1997年，香港主權由英國移交給中國，港府自此變得更加敏感。回到2003年，香港民眾為了反對《基本法》第23條立法，至少50萬人上街遊行，最後使得當時的政府撤回草案。

《逃犯條例》所引發的爭議，顯現出北京在香港議題上的困境，為了想保有完整的控制權，不希望香港徹底實踐民主。林鄭月娥與她的高級顧問都不相信抗議者的誠意，認為這起示威受到外國勢力影響，香港年輕人被操弄。

港府試圖推動修訂《逃犯條例》，似乎從去年11月便開始計畫，當時林鄭月娥與高級助手前往北京會見習近平。習發表了談話，內容旨在維護國家安全，香港不能無限期推遲履行自己的法律責任，港澳同胞應該要改善憲法、基本法相關的機制。

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