男人「神祕P點」位置曝光！輕輕按摩敏感帶　下秒絕頂升天害羞癱軟

▲男性觸碰「神祕P點」就能達到絕頂升天的境界。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

現代人的生活處處是壓力，於是與自己獨處、或是與伴侶相處時，願意探索更深層的身體滿足。性學家瑪斯（Michelle Mars）博士透露，女生會利用接觸「G點」（G-spot）敏感帶的方式達到性高潮，而男生也有類似的「G點」，位於攝護腺點或前列腺位置，正式名稱為「P點」（prostate spot，前列腺的英文是prostate），相當容易找到，透過按摩更能達到「絕頂升天」的境界。

前列腺（又稱攝護腺）是男性生殖系統中的器官，大小如栗子或蒜頭，位於骨盆腔的底部（膀胱頸下、尿道上），腺體中間形成的管道構成尿道的上口部分，包繞神經末梢，刺激時感受敏感，容易讓男性感到愉悅，可透過肛門內2.5公分至5公分處碰觸。

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▲男生可以自行探索「P點」在何處。（圖／pixabay，示意圖，非本文當事人）

男性想要找到自己的攝護腺點，最直接而簡單的方式就是自行用手指進行探索，準備工作前確定指甲修剪好，清洗「菊花」肛門後，舒服地平躺或跪在床上，將手指塗上潤滑液，配合深呼吸保持放鬆。

接著利用指腹在菊花周圍按摩、試探性放入，當手指進入後，慢慢找到栗子大小的凸起物，該部位有非常多的感覺神經，因此會讓人覺得敏感，陽具時而流出前列腺液體，身體也會不自主的抽搐抖動，達到絕頂升天的高潮。

伴侶也可以適時幫助，讓男性更容易獲得「P點」性高潮。前提是安全和衛生，肛門附近洗乾淨後，也要讓伴侶戴上手套，仿間也有販售「指用型衛生套」，男女皆可使用。

▲仿間也有販售「指用型衛生套」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲日本AV男優加藤鷹伸出「金手指」，為台灣指險套代言。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

其實泌尿科醫師把手指伸進肛門檢查前列腺是否有肥大情形或罹患攝護腺癌的可能，也是同樣手法的醫療行為。另外，男性保養攝護腺的方法除了均衡飲食，也要維持規律作息及適當運動習慣，可以多吃四大類食物：茄紅素食物、含鋅食物、纖維類食物、含異黃酮食物。