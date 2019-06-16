女兒4歲來月經「7歲更年期」！身型巨大慘被霸凌…媽心碎：她不是女孩了

▲艾蜜莉已面臨更年期。（圖／翻攝自Facebook／Lifestylewithjules1990，下同）

國際中心／綜合報導

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）一名7歲女孩艾蜜莉（Emily Dover）在2歲起就發育乳房、4歲月經來、開始長陰毛，現在正面臨更年期，確診罹患中樞性早熟青春期及愛迪生氏病（Addison's disease）。艾蜜莉的母親朵芙（Tam Dover）看到愛女被摧殘，相當心碎，「她連當小女孩的機會都沒有！」

綜合外電報導，艾蜜莉出生時並無異狀，但一週後，她開始出現難以入睡的情形。4個月大時，她突然迅速增長，同時也因骨骼生長而感到非常疼痛，身高已經和12至18個月大的小孩差不多高，這時她的身體性徵竟然開始發育了起來。

「她的胸部快速發育……」朵芙受訪時透露，女兒在2歲時開始發育乳房，4歲時來了初經，就要開始學習使用衛生棉條，如今已經7歲，體重就有65公斤，衣服還得穿16歲少女身型的尺寸，然而同年紀的女童平均也才23公斤而已。

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為了釐清生長快速的問題，朵芙帶著艾蜜莉看過無數醫師，卻被告知與遺傳或飲食相關，每次諮詢花費500美元（約新台幣1萬6000元），卻貌似沒有方法可解；直到2017年，她才被醫院診斷出患有中樞性早熟青春期及愛迪生氏病，原發性腎上腺功能不足，導致提早開始青春期。

艾蜜莉採取醫師的療法利用賀爾蒙激素治療，卻導致她提早面臨更年期症狀，她趕緊停用，已經沒有服用任何藥物，卻等不到真正的治療方針。朵芙說，現在最擔心艾蜜莉的心理問題，因為女兒以前因身形的關係被同學霸凌，讓她對人群有些害怕，所幸艾蜜莉開始上小學後，仍結交了好朋友，並且培養新的興趣。

朵芙難過表示，女兒常常詢問「為什麼我的胸部那麼大」，問到這些問題，就會讓她感到心碎。家人們都告訴女兒，「你是擁有金色心臟的漂亮女孩，是我們特別的小寶貝，每個人也都有獨特的地方，這些都沒有問題。」