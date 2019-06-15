被發現偷吃惱羞…她硬扯男友生殖器　癡情拳擊手：我還愛她

▲女友差點扯掉男友生殖器。（圖／翻攝自Facebook／Tyler Sweeney）

國際中心／綜合報導

美國一名業餘拳擊手泰勒·斯威尼（Tyler Sweeney）指控，女友凱蒂·李·皮奇福德（Katie Lee Pitchford）被他發現偷吃惱羞成怒，痛毆他還險些扯掉他的生殖器，導致他的睪丸上有10公分的恐怖傷口。現在他懷疑自己有可能因此無法生育，但他仍然深愛凱蒂。

綜合外媒報導，斯威尼日前發現凱蒂的手機裡有出軌訊息，於是相約在酒吧裡好好談話，不料，凱蒂直接喝醉，回家路上不斷對著斯威尼又親又摸。等到斯威尼把凱蒂送回家後，凱蒂突然清醒並大發脾氣，不滿斯威尼發現出軌訊息，接著開始毆打他。

「起初，她把藍芽音響扔到我臉上，接著拿梳子敲打我的頭超過30次，又賞了我側臉一巴掌，我已經開始流血了，最後她抓住我的生殖器，試圖用手指扯下來。」還好斯威尼拉開凱蒂的手，不過凱蒂仍撲上來，面帶微笑、想用雙手掐死斯威尼。

所幸，凱蒂的祖母聽到動靜，立刻報警救了斯威尼一命。不過凱蒂一度離開房子，並告訴警察她沒有跟斯威尼發生衝突，但斯威尼當下全身赤裸，並還在流血，顯得凱蒂的說詞沒有信服力。斯威尼也證實，凱蒂是惡意的、咄咄逼人的想傷害他。

斯威尼也秀出自己身上的傷口，包括大腿、背部、手臂及頸部都有瘀傷，頭骨有腫塊，還有刮痕，至於生殖器部位，睪丸上有一條約10公分的明顯藍紅色線條，顯示斯威尼的睪丸血管曾經爆裂，讓斯威尼相當擔心自己未來無法生育。

即使如此，斯威尼仍語帶幽默的回應「考慮繼續交往」。他說：「我愛她，關心她，但我希望有另一個漂亮的女人，也許能更容易處理我的垃圾，畢竟我的睪丸經歷了很多。」