臉有傷口不能碰水！戴「淋浴面具」照樣爽爽洗頭

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不知道各位有沒有碰過因為某些特殊原因，而導致臉部不能碰到水的情況呢？例如妝容、雷射或是有傷口等等，這時洗澡，尤其是洗頭，就會變得超麻煩，不管用什麼樣的姿勢都很不方便。不過現在起，來自SHOWRSHIELD的「淋浴面罩」絕對能解決煩惱。

在 Instagram 查看這則貼文 SHOWRSHIELD（@showrshield）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 13 日 上午 10:49 張貼

原來，發明這款面罩的設計者Sheridan也跟大家一樣，不管是剛接完睫毛、霧眉飄眉還是醫美等等，在臉部沒有辦法碰到水時，她都只能用手遮擋，但這樣傷口不僅還是有可能會碰到水，術後的照顧也不太方便，所以才有了「淋浴面罩」的誕生。

▲有了這款「淋浴面罩」後，不管什麼情況都能好好的洗澡了。（圖／翻攝自showrshield.com）

「淋浴面罩」一共分為黑、粉兩款，以有彈性的彈力繩為固定方式，不管是任何頭型都能使用，可以幫助大家在臉部不方便碰水的期間，還可以正常且舒適的好好洗個澡，也不用再多花錢去給別人洗頭，而且收納方便，就算要出遠門也可以輕鬆放入行李箱中，不佔空間。

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▲「淋浴面罩」售價為$14.95（NT$470），喜歡的朋友可以到官網看詳細的購買資訊喔。（圖／翻攝自showrshield.com）

在 Instagram 查看這則貼文 SHOWRSHIELD（@showrshield）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 18 日 上午 9:42 張貼

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