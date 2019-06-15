135年來首位女校長！　53歲指揮官接管美國海軍戰爭學院

▲ 查特菲爾德少將出任NWC新校長。（圖／翻攝自美國海軍網站）

國際中心／綜合報導

美國海軍戰爭學院 （Naval War College，NWC）14日宣布，薛珊娜．查特菲爾德少將（ Shoshana Chatfield）即將成為學院的第58任校長，這也是學院創校135年以來的首位女性校長，可以說是歷史性的一個選擇。

根據《美國海軍時報》（Navy Times）報導，NWC前任校長、海軍少將哈雷（Jeffrey Harley）因為濫用職權、過度使用經費等不洽當舉動，已經被解除職位，並正遭受國防部調查中。美國海軍部長理查德（Richard V. Spencer）14日出席學院畢業典禮後，隨即便宣布將由查特菲爾德接任新校長，也是該校有史以來第一位女校長。

美國海軍曾在今年2月的報告中提到，他們打算構築一套海軍大學系統，NWC勢必在這套系統中扮演關鍵的角色，理查德在聲明中說到，「讓查特菲爾德出任校長是個歷史性的決定，我知道她兼具勇士和學者的特質，我們認為現在很需要像她這樣的人才來帶領這間傳奇的學府，加入我們一同培育優秀的下一代領袖。」

今年53歲的查特菲爾德1987年在波士頓大學取得國際關係和法語學士學位之後，加入海軍，1989年獲得海軍後備軍官軍徽後，並在西太平洋和阿拉伯海灣的直升機分隊擔任飛行員，長期支援航母打擊小組和兩棲小組。在2001年至2004年期間，她在美國空軍學院擔任政治學助理教授，隨後又在2008年前往阿富汗，擔任一個省級重建團隊的指揮官。2009年，她取得聖地亞哥大學的教育博士學位，並在2017年開始擔任馬里亞納群島的海軍指揮官，一直到現在。