惹到隱藏版大魔王！11歲男童遇竊賊…抓狂「抄起開山刀」放大絕

▲男童用開山刀擊退竊賊。非當事者。（示意圖／達志影像）



國際中心／綜合報導

美國北卡羅來納州有3名竊賊闖入一戶民宅行搶，19歲主嫌霍爾（Jataveon Dashawn Hall）破窗而入後，見到屋內只有一名11歲男童，便更加大膽的把對方押到衣櫥內，自己和另一位同夥在屋內搜刮財物，怎料這群竊賊完全惹錯人，只見男童突然抄起開山刀，眼冒殺氣的一陣猛揮亂砍，讓他們嚇到立刻收隊離開，還被砍到頭破血流狼狽就醫。

據FOX 8報導，這群竊賊是由2男1女所組成，當時女子先去按門鈴轉移屋內男童注意，隨後2名男子就打破窗戶闖入，主嫌霍爾拿起放在桌上的步槍，並威脅男童待在衣櫥裡，之後就和同夥開心地在屋內搜刮值錢的物品。

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▲19歲的主嫌霍爾。（圖／翻攝自奧蘭治縣警長辦公室）



報導指出，這名11歲男童是學校棒球隊的明星球員，冷靜下來後他趁竊賊不注意，衝到壁櫥拿了一把開山刀，再奔到客廳往竊賊身上猛砍，由於他對揮棒技巧相當熟練，馬上就抓到手感，把開山刀當作球棒一樣瘋狂揮舞，果然擊中了霍爾的腦袋，但又馬上遭對方狠踹腹部倒臥在地。

摔在沙發上的男童立刻站起來，再次朝對方揮刀，2名竊賊見情況不對，隨便搬起一台電視與遊戲機PlayStation打算撤退，怎料再度被男童砍中且大爆血，只好連滾帶爬的逃出屋內，最後什麼東西都沒偷到。

警方接獲報案後，通知當地醫院要注意是否有「頭被砍破的人」去就醫，果然沒多久霍爾就拖著狼狽模樣到醫院掛急診，警長布萊克伍德（Charles Blackwood）當場將他逮捕，依入侵民宅、二級綁架、襲擊12歲以下兒童等罪將他送辦。