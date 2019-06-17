胡迪馬卡龍項鍊、三眼怪杯子蛋糕吊飾　《玩具總動員》甜點飾品萌翻

▲《玩具總動員》甜點造型飾品萌翻！胡迪、牧羊女馬卡龍...粉絲必收。（圖／翻攝自q-pot.jp）

編輯／Ping 圖／翻攝自「Q-pot」

再過幾天，就是《玩具總動員》第 4 集上映（2019年6月19日）的日子，相信影迷們已經迫不及待了吧！不過在這之前，日本品牌「Q-pot」推出一系列超可愛的《玩具總動員》飾品，結合品牌的甜點元素，讓粉絲們在進戲院之前就先被融化一次。

此次「Q-pot」將品牌風格與《玩具總動員》結合，帶來一系列看起來超誘人又可愛的甜點吊飾，不管是胡迪配色的馬卡龍，還是被做成糖霜餅乾的火腿，每一款都讓粉絲們心癢癢，好想帶回家。

＃「胡迪」馬卡龍項鍊

胡迪這次被做成超精緻的馬卡龍造型，整體配色都能讓我們直接想到帥氣的警長，從乳牛花紋到黃、藍的配色，搭配旁邊小小的警長徽章，如果你也想跟胡迪一起冒險，那就一定不能錯過這款。

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▲「胡迪」馬卡龍項鍊日本售價為￥9,000（約為NT$2,613）。（圖／翻攝自q-pot.jp）

＃「巴斯光年」蛋糕項鍊

「飛向宇宙，浩瀚無垠」 這句台詞就算不是粉絲也一定知道。綠、紫、白配色是巴斯經典的配色！蛋糕上除了有太空騎警徽章外，上面還用紅、藍、綠水鑽模仿出他身上的按鈕。

▲「巴斯光年」蛋糕項鍊日本售價為￥10,000（約為NT$2,903）。（圖／翻攝自q-pot.jp）

＃「牧羊女」馬卡龍項鍊

準備在《玩具總動員》4 裡強勢回歸的牧羊女也在這次出現。與胡迪同樣被做成馬卡龍造型，剛好能與男友一人拿一款。牧羊女款馬卡龍外型是超Ｑ的白底粉紅點點，內餡還有粉嫩的水鑽點綴，再搭配小羊的吊飾，直接讓粉絲們少女心噴發。

▲「牧羊女」馬卡龍項鍊 日本售價為￥9,000（約為NT$2,613）。（圖／翻攝自q-pot.jp）

＃「三眼怪」蛋糕項鍊

每次看到三眼怪都會想起一句台詞，就是：「你救了我們，我們永遠感謝你。」相信這是身為影迷們都會有的後遺症吧！此次被做成杯子蛋糕造型，讓人看了好想咬上一口，頭頂還設計成被夾娃娃機爪子抓住的造型，就像在《玩具總動員》2裡的場景，相信這款應該沒有粉絲能抵擋。

▲「三眼怪」蛋糕項鍊 日本售價為￥10,000（約為NT$2,903）。（圖／翻攝自q-pot.jp）

另外還有與以上4款同造型的吊飾，如果沒有戴項鍊的習慣，不妨選擇吊飾掛在喜歡的小物上，去日本玩的粉絲們要記得打包帶走喔！

▲「胡迪、牧羊女」吊飾 日本售價為￥7,000（約為NT$2,032）／「巴斯光年、三眼怪」吊飾 售價為￥8,800（約為NT$2,555）。（圖／翻攝自q-pot.jp）

＃「火腿」糖霜餅乾項鍊、耳飾、胸針

我們粉嫩嫩又圓滾滾的火腿，人氣可是不會輸給主角胡迪與巴斯的。此次被做成糖霜餅乾的造型，一點都不違和，如果不說這是飾品，還真的會以為這是可以吃的甜點呢！

▲「火腿」糖霜餅乾項鍊 日本售價為￥10,000（約為NT$2,903）。（圖／翻攝自q-pot.jp）

不只有推出項鍊，這系列還有耳飾與胸針，粉色的餅乾體搭配金色的鍊子，旁邊還有金幣小吊飾，這麼萌的組合，實在是太犯規了。

▲「火腿」糖霜餅乾耳飾、胸針 日本售價為￥7,000（約為NT$2,032）。（圖／翻攝自q-pot.jp）

＃「蛋頭先生與太太」巧克力項鍊、飾品、耳飾

此次推出的蛋頭先生與太太飾品絕對會讓單身的人很想哭！怎麼說呢？讓我們繼續看下去。

▲「蛋頭先生與太太」巧克力項鍊 日本售價為￥10,000（約為NT$2,903）。（圖／翻攝自q-pot.jp）

這次除了有蛋頭先生項鍊外，還有蛋頭太太飾品（售價￥7,500／約NT$2,177），掛在一起後就能獲得甜蜜蜜的蛋頭夫妻項鍊了，不只如此，還有蛋頭先生與太太耳飾，一人一邊耳朵，就是要在你的耳朵上曬恩愛！

此系列已經在日本開賣，趕快手刀找代購吧！

▲「蛋頭先生與太太」巧克力耳飾 日本售價為￥15,000（約為NT$4,355）。（圖／翻攝自q-pot.jp）

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