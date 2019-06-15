6900萬麥拉倫帥氣試車　經加油站「整車冒白煙報銷」工作人員崩潰！

▲6900萬麥拉倫試車秒冒白煙。（圖／翻攝自phil kwak下同）

記者陳亭伃／綜合報導

開出去就是有錢象徵的超跑「麥拉倫」（McClaren）將於明年發布最新款The McClaren Speedtail，這讓許多超跑迷、車迷相當期待，沒想到13日車商在測試時，疑似因為引擎故障，車頭部分當街直噴白煙，一旁待命的工作人員立刻以滅火器噴灑防止起火。

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▲一旁工作人員立刻以滅火器降溫。

綜合外媒報導，這款要價175萬英鎊（約台幣6900萬）的新款麥拉倫Speedtail超跑，預計將於2020年上市，已經讓許多超跑收藏家摩拳擦掌準備收進自家車庫。沒想到近日車商開上路準備試車，卻在加速後車子開始冒出濃濃白煙，前方加油站的員工也立刻看傻眼，擔心現場會出現起火，氣氛一度緊張。

麥拉倫公司待命的工作人員立刻拿滅火器噴灑車身，駕駛也立刻爬出出外，據悉這輛超跑最高時速可達400公里，而車子冒煙原因車商認為可能是因為引擎出現故障，「所幸整起事件沒有人員受傷」。但在加油站內的員工錄下車子冒煙故障的瞬間，都驚呼「這昂貴的車就這樣壞掉了！」