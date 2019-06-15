「燙傷塗牙膏」是錯的！大媽不信邪一塗…手背肥一圈「長巨大水泡」

▲婦人用牙膏塗抹燙傷，結果長出大水泡。（圖／翻攝自推特／Kamarul Ariffin@dr_chaku）

記者林瑩真／綜合外電報導

「燒燙傷用牙膏」是網路謠傳，已經被很多醫生闢謠，但真的用牙膏塗燒燙傷會怎樣呢？一名馬來西亞軍醫阿里芬（Kamarul Ariffin）在推特PO文分享案例，一名婦女燙傷後塗牙膏，結果整隻手立刻膨脹，長出一顆大水泡。

綜合外媒報導，阿里芬指出，這名婦女的手背被熱油所燙傷，卻聽信網路謠言，拿牙膏塗抹止痛，不料，牙膏不但沒有止痛消炎，甚至讓手背皮膚迅速膨脹，長成一顆大水泡，除了整個手背，手腕、手指都腫脹不堪，幾乎是一般手的2、3倍大，相當可怕。

阿里芬提到，他還看過病患使用油、麵粉、醬油、奶油甚至雞蛋來治療燒燙傷，但這全部都是錯誤方法，不僅不能治療，還有可能引起感染跟刺激。

阿里芬也說，其實冰或很冷的水也不適用於燒燙傷，最好的辦法是先去除黏在患處的衣物、飾品，接著用室溫的水沖15至20分鐘，若患處比手掌還大，就必須就醫，出現水泡等症狀，也應該就醫。

至於蘆薈是否有助於燒燙傷，阿里芬表示，若是一度燒燙傷且患處不大，那就可以使用，但若是二度、三度燒燙傷，必須先看醫生。

另外，牙膏企業也發出聲明，「牙膏含有研磨劑及清潔劑，適合清潔牙齒，但沒有緩解燒燙傷的功效」，希望民眾不要嘗試用牙膏治療燒燙傷。