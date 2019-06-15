老兵凍傷捐斷趾…世上最噁心酒飲「酸腳趾雞尾酒」　嘴唇必嚐粗糙感！

記者林瑩真／綜合外電報導

英國一名突擊隊退役老兵因為去年參加加拿大育空極地馬拉松（Yukon Arctic Ultra）凍傷，腳趾遭到切除，但他不希望浪費，決定將腳趾樂捐給一間飯店地下酒吧，讓對方製作「酸腳趾雞尾酒」（Sourtoe Cocktail）。

綜合外媒報導，葛瑞非茲（Nick Griffiths）因為這場極地馬拉松而受盡困苦，眼睛被凍到睜不開、整個人脫水、失眠，幾乎麻痺，最後送醫被切除3個腳趾頭。不過一名護士告訴他，世界上流行一種最令人厭惡的飲酒，名為「酸腳趾雞尾酒」，如果他不想失去它們，可以考慮捐給酒吧。

所謂「酸腳趾雞尾酒」，就是以威士忌為基礎，接著放入木乃伊化的人腳趾，宛如老式橘皮。當有人點單時，酒客可以選擇快速喝下、也可以慢慢喝，不必把腳趾放入口中，但必須得讓嘴唇觸碰到粗糙的腳趾，這就是喝「酸腳趾雞尾酒」的規則。

葛瑞非茲一聽，立刻將斷趾寄給Downtown飯店地下一家已有逾40年歷史、以「酸腳趾雞尾酒」為名的酒吧，自1973年以來，他們已經提供超過8萬6000杯酸腳趾雞尾酒。

酒吧經理格勒（Adam Gerle）透露，過去的腳趾曾被酒客吞下偷走，他們目前只有2個庫存，4至5個腳趾可用，但「大腳趾噁心效果最好，客人最喜歡，我們很長一段時間沒有大腳趾了」。不過腳趾必須先放入醫用酒精，再用岩鹽做成腳趾木乃伊才能入酒，至少要花費6週。

為了感謝葛瑞非茲的捐贈，飯店將提供機票，邀請葛瑞非茲在今年夏天前來享用一杯「酸腳趾雞尾酒」。對此，葛瑞非茲也表示很開心，「有朝一日會去捧場」。