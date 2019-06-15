看百萬人民無動於衷「像被寵壞的孩子」　外媒談林鄭月娥：越來越傾向北京

▲香港反送中遊行爆發警民衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

香港政府提出《逃犯條例》修訂案，讓上百萬民眾走上街頭發起「反送中」遊行，爆發警民衝突，然而，特首林鄭月娥立場仍堅定不動。外媒認為，這代表了香港近年越來越傾向北京。

據《紐約時報》一篇「In Battle for Hong Kong, the Field Has Tilted Toward Beijing」（香港戰爭的戰場朝北京傾斜）報導指出，中國政府親手選擇的特首林鄭月娥全力推動《逃犯條例》，即使人民群起抗議，仍形容抗議者是「被寵壞的孩子」，完全無動於衷，並誓言會繼續為《逃犯條例》而戰。

報導指出，林鄭月娥的堅定態度來自於同樣作風強硬的中國國家主席習近平，習近平執政以來，基本上壓制了所有明顯的政治異議。也因此，林鄭月娥與2003年時任特首董建華撤回23條立法時，採取非常不同的立場，顯示近年香港越來越傾向北京。

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▲外媒認為，特首林鄭月娥立場傾向北京。（圖／香港政府新聞網）

一旦《逃犯條例》成功修訂，不僅成為再推動23條的基礎，也等於給予中國機會，擴大對半自治領土內居民、遊客的權力。不過，林鄭月娥不只被泛民主派批評，連親北京派都認為她處理不當，破壞了香港的國際地位。

對此，林鄭月娥12日接受媒體訪問，回應被指稱「賣港」一事，她一度硬咽落淚，「我無賣港」，自己自始至終都與香港人民一同成長，並為了香港作出許多犧牲。