獨裁總統下台2個月…蘇丹軍政府承認血腥鎮壓　至少120人死亡

▲蘇丹軍委會坦承用武力鎮壓。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

非洲蘇丹共和國自本月初爆發血腥鎮壓以來，已造成至少120人死亡。掌權的軍事委員會首度公開承認，下令開槍驅離靜坐抗議的民眾。軍委會主席表示，「我們命令指揮官拿出驅散群眾的計畫，但我們對於一些錯誤的發生感到遺憾。」但他也強調，抗議群眾破壞了軍方與抗議團體的談判。

蘇丹獨裁總統巴席爾（Omar al-Bashir）今年4月遭軍方逼迫下台後，成立維持2年的過度軍事委員會（TMC），監督「權力交接」，此舉引發民眾反彈，重新聚集首都喀土穆（Khartoum）街頭抗議軍政府。結果抗議活動越演越烈，本月3日竟爆發軍方血腥鎮壓，根據《半島電視台》指出，當時抗議團體的領導人與軍方談判破裂，武裝士兵直接攻擊抗議團體的據點，造成至少120人死亡，醫療團體更在尼羅河中找到近40具屍體。

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▲參與抗議的青年遭士兵打得滿身是傷。（圖／達志影像／美聯社）



不過，官方衛生部卻指出，當天的死亡人數為61人。軍事委員會發言人卡巴希（Shams al-Deen al-Kabashi）則表示，是抗議者破壞了抗議團體與軍方之間的談判，不過他也坦承軍隊確實動用武力清場，「抗議者聚集的地區也住著許多毒販，我們命令指揮官擬出可以驅離靜坐群眾的行動，但我們也替發生的一些錯誤感到遺憾。」

策畫抗議的主要團體「蘇丹專業人員協會」（Sudanese Professionals Association, SPA）從9日起發起「公民不服從」運動，要求民眾罷工、罷課，只有當掌權的軍政府把權力交出來時，民眾才會結束示威。近日已有部分店家開始營業，但仍對駐守在路上的士兵感到擔心。一位當地民眾告訴記者，「這是我選後第一天上班，但說真的我沒有心情，我路過靜坐區，想起那些曾經高喊革命口號的聲音都消失了。」

▲衝突過後的街道滿目瘡痍。（圖／達志影像／美聯社）



在鄰國衣索比亞的斡旋下，美國新任命的蘇丹問題特使布斯（Donald Booth）以及負責非洲事務的助理國務卿納吉（Tibor Nagy）在13日與軍事委員會的代表會面，雙方的聲明皆表示會努力以積極和平的方式解決問題。前美國國務院官員史坦西則認為，若要和平落幕，還需仰賴國際社會對蘇丹軍方施加的壓力，「我們不僅需要調查血腥鎮壓，還需要來自聯合國、安理會與秘書長的壓力。」

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