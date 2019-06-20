英國廣告新規上路！禁止「性別刻板印象」內容　違者通通下架

▲廣告不應過分強調性別。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張方瑀／編譯

英國本月14日開始實行新的廣告規範，禁止所有廣告出現性別刻板印象的內容，包含男孩缺乏男子氣概、女孩數理較差、母親負責打掃家裡、父親手忙腳亂地換尿布等內容，都不可以在廣告中出現，希望可以藉此降低性別不平等現象。英國廣告標準管理局（ASA）表示，某些刻板印象足以造成傷害，並會限制兒童、年輕人和成年人的選擇、抱負和機會，現階段違反規定的廣告都會被下架。

新規定上路後，廣告商必須對內容的設計投入更多心力，英國廣告標準管理局指出，規範的媒體範圍包含電視、電台、報紙和社群媒體，「我們的研究證明，廣告中的性別刻板印像是多麼有害，會加劇社會的不平等，讓我們所有人付出代價。」

廣告標準管理局也給出幾個可能會遭到下架得範本，例如女性不會停車、告訴媽媽該買哪種清潔劑、要男性更大膽、要女性更體貼等，「隨著時間的推移，廣告中的一些描述可能會限制人們的潛力。為了不同性別的利益，廣告商必須迴避這些過時的描述，也非常感謝許多行也已先行做出改善。」

不過也有部分反對人士認為，這些規定過於「政治正確」。對此美國廣告標準局發言人瓊斯（Craig Jones）表示，現實生活中有許多因素，包含性別刻板印象在內．都讓人們無法充分發揮自己的潛力，進而造成傷害，這樣的狀況必須從現在開始改變。