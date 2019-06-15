保證伊朗「不敢封鎖波斯灣」　川普嗆：就算關也關不久！

▲中東阿曼灣發生2起油輪遇襲事件，其中一艘油輪在海面上燃燒。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

阿曼灣2艘油輪遇襲事件後，中東波斯灣地區詭譎局勢再度升級。美國總統川普14日接受美媒訪問時指出伊朗就是幕後兇手，並稱伊朗就算封鎖荷莫茲海峽「也不會封鎖太久」，但並沒有說美國會採取何種措施反制。

美軍稍早前公布一段影片，說明伊朗精銳伊斯蘭革命衛隊成員乘坐小艇，從其中一艘油輪上移除「未爆」的附著式水雷。川普14日接受福斯新聞網電話訪問時明確指出，阿曼灣油輪攻擊案顯然就是「伊朗幹的」。他說，「你知道一定是他們幹的，你看那艘船，我猜其中一枚水雷沒有引爆…他們不想留下證據，但不知道我們在黑暗中的監控能力那麼好。」

荷莫茲海峽（Hormuz Strait）連結波斯灣與阿曼灣，也是波斯灣通往印度洋的唯一通道，攸關全球石油運輸大動脈。伊朗揚言要關閉這個重要的戰略咽喉點，川普則否定了這種可能性。川普說，「他們不會關閉的，這個海峽不會關閉，關也關不了他久。他們（伊朗）知道的，他們已經被以非常強烈的措辭告知。」

不過，川普並沒有說明，如果伊朗真的動手封鎖荷莫茲海峽，美國是否有義務保持海峽的暢通。包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特、伊拉克和伊朗產的石油，以及卡達的天然氣，都必須仰賴荷莫茲海峽向全世界輸送。