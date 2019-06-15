「荔枝有毒」爆發急性腦炎！47貧童竟因「貪吃」送命　印度發出警告

▲印度官員指出，當地荔枝中含有某種毒素。（示意圖／資料照，下同）



記者許力方／綜合報導

北印度比哈爾邦衛生部門表示，已經有47名兒童因誤食「荔枝」，感染急性腦炎致死，自今年1月起，當地醫院共接獲179起腦炎病例，過去3周開始發生死亡案例。衛生官員庫馬爾（Sanjay Kumar）聲稱，當地種植的荔枝中含有某種毒素，會沉積在這些貧困、營養不良的兒童肝臟中，溫度升高就會被釋放出來，政府已發出警告，建議父母確保兒童不要空腹入睡。

衛生部門對外聲稱，47名兒童死案和低血糖有關。依據美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度當地有些父母表示，患病的孩子們一整天有很大一部分時間都在附近的果園內「吃荔枝」，回到家後通常都不想吃飯，國家衛生官員庫馬爾表示，當地廣泛種植的荔枝可能就是致命元凶。

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▲印度患病孩童大部分因大量食用荔枝，體內含有荔枝種子毒素。



庫馬爾稱，荔枝中含有某種毒素，會沉積在這些孩童的肝臟中，當溫度升高，毒素就被釋放，當地有一個荔枝種植區，加上今年熱浪強烈影響，持續高溫時間過長，可能導致死亡案例明顯增加。

事實上，英國知名醫學期刊《柳葉刀》2014年曾發表一項「印度穆札法爾布爾爆發的急性腦炎與食用荔枝的關聯」研究曾指出，荔枝是誘發腦部疾病的一個原因。當孩童血糖水平下降時，身體會開始代謝脂肪酸，導致葡萄糖激增，尿液樣本數據顯示，其中2/3的孩子因大量吃荔枝，體內含有荔枝種子毒素，這些毒素影響葡萄糖合成，使得血糖降低，誘發腦炎。其中未成熟的荔枝毒素含量較高。

庫馬爾表示，該研究證明了他們的猜測，患病的孩子幾乎都來自貧困家庭，他們糖分攝取不足，且營養不良，當血糖水平下降時，肝臟會釋放額外的糖平衡，一旦肝臟內糖儲存不足，「只有毒素」，毒素就被釋放出來。

報導指出，大多數情況下，急性腦炎會導致大腦發炎、發燒、精神錯亂，最終昏迷，專家認為，高溫、營養不良和濕度都是促成染病原因。印度當局已向發出警告，要求家長們確保兒童水攝入充足，且不要空腹睡覺。