NARS高潮腮紅20周年限量系列超美！嫩唇油、打亮露初登場



▲高潮腮紅慶祝20週年，推出超美限量系列。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

大名鼎鼎、經典到無人不知無人不曉的NARS高潮腮紅，今年為了歡慶上市20周年，推出一系列限量商品，除了首度推出全新產品嫩唇油和打亮露，連包裝都換成超美的玫瑰金屬外殼。超高顏值加上經典的高潮色調，早前在國外官方IG上曝光時就引起大票網友瘋狂追問，現在台灣終於也買得到了！

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▲NARS 高潮2019限量版腮紅，8g，NT$1,450。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

堪稱腮紅界霸主的高潮腮紅，這次除了換上夢幻的限量玫瑰金外殼，連容量都升級為加大版，還在經典的蜜桃粉色裡撒入了細緻的閃亮金粉，依舊是各種膚色都能駕馭的萬能紅暈色調，同時更多了些隱隱閃耀的發光感。



▲NARS 高潮粉霜亮采盤，2.5g x 6，NT$1,850。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

光是外殼就美到讓人想帶回家的這盒是NARS高潮系列首度推出的多功能彩盤，堪稱高潮腮紅的超強進化版，有著如乳霜般的滑順質地，輕輕一抹就上色且好推勻，可當作眼彩、頰彩，甚至是唇彩使用，細緻光澤也很適合堆疊高光、打亮液使用，多種用法，整臉妝容只用這盒都能搞定。



▲NARS 高潮亮采露，15ml，NT$1,100。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

這款亮采露可是NARS首度推出的液態打亮產品，羽毛般輕盈不黏膩的質地，蘊含石榴萃取保濕成分，推開很清透，透著淡淡的蜜桃粉色和非常細緻的亮粉，可直接塗抹在顴骨、唇峰與鼻樑，立刻提亮五官、提升立體度，彩妝師更建議可與粉底混合或在妝前使用，讓肌膚擁有自然透亮的水潤光采。



▲NARS 高潮嫩唇油，5.7ml，NT$950。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

同樣是NARS首次推出的嫩唇油，輕盈的奢華精油質地，蘊含覆盆莓籽油保養精萃與超保濕石榴萃取成分，一抹就能打造鮮嫩欲滴的閃耀透潤感，清透的淡粉色唇油會隨著每個人的唇部溫度變換色澤，不僅能豐潤雙唇，讓唇紋變得不明顯，還能增添性感水潤光澤。

全新限量版高潮系列將在6月22至23日於台北忠孝SOGO、新光三越信義新天地A8、京站時尚廣場和台中大遠百等四大專櫃搶先首賣。活動期間購買限量版高潮腮紅還可享專屬個人化刻字服務，體驗任一高潮新品更可參加極致高潮粉扭蛋活動。



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