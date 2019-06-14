周興哲跑時尚趴未賺先花3萬7　失心瘋購物「怕媽媽發現」

▲周興哲周五晚上跑趴，不小心透露最近砸3萬7買夾克。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／外電報導

周興哲今晚（6／14）出席「羽絨之王」MONCLER與PALM ANGELS全球發佈酒會，他穿塗鴉夾克搭配銀色光澤牛仔褲造型，展現「蝦趴」風格。平常關注潮流，他很喜歡這系列充滿街頭風格的設計，但卻唯獨對「金屬紫色寬褲」敬謝不敏，認為「紫色很難拿捏」。

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▲周興哲認為「金屬紫」單品難駕馭。（圖／品牌提供）



周興哲透露這身造型就是「平常喜愛的感覺」，他除了先前已經大手筆砸了新台幣3萬7,000元買了一件聯名夾克之外，今天又看中一件65K的銀色羽絨背心。他說：「感覺演唱會穿會滿帥的，因為非常的亮。」

▲周興哲花了3萬7,000元購入南韓Wanna One成員黃旼炫同款。（圖／品牌提供）



最近從美國度假回台的周興哲，失心瘋進行「不在計劃內」的敗家行程，他笑說：「就是好好買一頓，都先不要再買了！千萬不能讓媽媽知道。」到什麼時候都不能再買？他回：「就是都先不要買。」沒想到為了MONCLER早就破功了。

▲周興哲偏好街頭風格單品，除了購入黑色夾克外，也看中銀色羽絨背心，想在演唱會穿著。（圖／品牌提供）



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MONCLER連續三季以「一屋・眾聲」（One House,Diffrent Voices）為口號，每季均會邀請多位設計師客座，今年6月率先開賣的就是PALM ANGELS系列，該品牌為創辦人家族傳人Francesco Ragazzi的設計，他運用美國西岸的塗鴉文化、無畏的態度在設計融入狂放的龐克精神，金屬色系的羽絨外套、大量的噴墨與暗黑系塗鴉等，讓羽絨變街頭。

▲MONCLERＸPALM ANGELS是一個龐克街頭風格的系列。（圖／品牌提供）