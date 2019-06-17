喬治王子幫媽媽取貨的日常！超暖心接地氣行為，讓人直呼「好懂事」

英國喬治王子Prince George可愛軟萌的模樣，讓他打從出生起就累積了一大票粉絲。目前已5歲的他，近日的暖心舉動再被媒體狂讚，瞬間又圈粉了不少哥哥姐姐與叔叔阿姨。







去年聖誕節，凱特王妃帶著喬治王子與夏綠蒂公主現身英國超市採買。自己手拎購物袋、帶著孩子們逛折扣商品區的親民形象，讓許多人驚呼原來皇室的日常採買也如此「普通」，大讚凱特王妃的教育方式十分接地氣。近日，英國《太陽報》指出，5歲的喬治王子也跟媽媽凱特王妃一樣接地氣，小小年紀就已懂得幫爸媽拎購物袋！





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知名英國連鎖超市Waitrose是威廉與凱特一家最常光顧的店。一位送貨員表示，那天當他把貨品送到威廉與凱特一家所居住的諾福克郡王室莊園安梅爾大宅Anmer Hall時，竟然見到可愛的喬治王子與爸爸一起到門口迎接，親切地和他打招呼，隨後還自告奮勇幫忙把貨品搬進屋內。

送貨員說，一般人很少會親自把訂購的貨品搬進屋內，威廉與喬治王子到門口迎接的舉動已經夠罕見了，更何況他們還自己提貨，而且還是皇室成員！送貨員開心地說：「喬治王子是個熱心又好問的小孩，每次都會主動詢問能幫些什麼忙，而威廉王子則會把一些較輕的東西交給他提。他們一家人都很接地氣，看得出威廉王子期望把孩子們培育成溫文有禮的人。」



事實上，黛安娜王妃教導威廉和哈利王子的方式也是如此接地氣。她經常會帶著兩個孩子搭乘倫敦的公車或地鐵，而不是像一般皇室成員一樣，總是以他們的專用禮車代步。看來，威廉王子也承襲了媽媽的教育方式，喬治王子長大後一定會是個彬彬有禮的英國紳士。

※編輯：Travis Travie, Chen-Chen Wang |

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