敷面膜4大迷思全解答！剩下的「液體」不是精華液　20分鐘是極限



▲女星范冰冰是出了名的面膜狂人。(圖／翻攝范冰冰微博)

記者張毓容／綜合報導

面膜的好誰不知，台灣人更是出了名的愛敷面膜，但面膜人人都在敷，可你真的都敷對了嗎？面膜敷錯，比不敷更可怕，敷不對不只沒效浪費錢，可能還會傷了臉、敷出問題！網上有許多關於面膜的流言，到底哪個對？哪個是胡亂說？這裡幫你解答最常見的4大迷思，快學起來，別再亂亂敷了。

1.面膜裡的精華液越稠越好？

面膜雖然好用，但是一片面膜動輒幾十塊到幾百塊，也讓人更在意它的價錢是否符合「CP值」，因此很多人挑選面膜，除了看口碑，還很在意面膜裡的精華液的量，認為精華液越濃稠，代表所含保養成分越高，或是打開面膜後，剩下的精華液越多越划算，敷完臉還可再塗在臉上或身上，一舉多得好划算。

事實上，那些剩下來的「液體」可不一定是精華液！市面上大多數面膜裡都有添加增稠劑，增稠劑的作用主要是為了讓精華液更容易附著在布膜上，也能改善敷面膜時精華液滴落的狀況，增稠劑添加的越多，精華液就會越濃稠。因此，面膜裡的精華液很濃稠，不代表這款面膜的精華濃度一定就很高，可能只是增稠劑添加的較多而已。

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▲亞洲人偏愛敷片狀面膜。(圖／IG@3.48kg)

2.面膜敷越久越好？

大部分面膜最主要功能都是為肌膚補水，通常敷10～15分鐘即可，最長別超過20分鐘，尤其是片狀面膜，如果敷的時間過長，面膜布開始乾燥反而會使肌膚跟著變乾。千萬別以為面膜敷越久越好，小心美肌不成，反而傷肌膚。



▲曾之喬也是愛敷面膜的女星代表。(圖／翻攝曾之喬IG)

3.面膜可以天天敷？

一定有些人認為「既然面膜效果好，那就天天敷啊！」或是常聽到女星說自己的養敷秘訣就是靠天天敷面膜，千萬別照著做！面膜的原理是利用「密封」作用，讓肌膚在半封閉狀態下，促進肌膚吸收效果，因此面膜本身的快速補水效果很好，但如果天天敷或是一天敷內好幾次，反而會造成肌膚的負擔。

皮膚科醫師表示，面膜不適合頻繁使用。雖然面膜可加強吸收，但因面膜為了保存需要，也會添加添一些防腐或抗菌成份，比起一般用途抹的保養品，更容易被肌膚吸收，增加過敏風險。所以，除非特殊情況，否則不建議天天敷面膜，一週最多2～3次即可。

4.面膜敷完到底要不要洗？

敷完面膜到底要不要洗掉，這個問題眾說紛紜，有人說面膜就是精華液，洗掉浪費，當然不需要清洗；另一派則說，沒清洗的話，面膜裡的防腐劑等成分也會殘留被肌膚吸收，或是精華較黏膩的面膜，如果沒清洗容易堵塞毛孔。

針對這個問題，皮膚科名醫邱品齊曾解答，其實兩種說法都有道理，簡單來說，如果使用的面膜成分簡單精純，敷完是可以不用清洗的，但現在有很多面膜使用的成分很複雜，就不建議留在臉上了。

選擇適合自己的面膜、敷對方法，就能讓肌膚水嫩Q彈了。

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▲東森自然美 水潤修護面膜，20g X 6入，NT$2,200。（圖／品牌提供）

具高效保濕因子玻尿酸與洋甘菊、甘草等植物萃取，可平衡調理、保濕補水，防止水分流失，使肌膚有彈性。

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由多種高效性的海洋深層美肌精萃，並添加2%「山茶花籽精華油」的粉紅布膜，提供肌膚滿滿的養分，幫助水嫩肌膚、淡化紋路。



▲Aesop 藍甘菊保濕面膜，60ml，NT$1,700。（圖／品牌提供）

運用強效保濕的調理配方，其中蘊含草本成分具有舒緩功效，可以令肌膚感覺柔軟清新，同時為肌膚補充水分。



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