日劇《輪到你了》掀超高討論度！懸疑又燒腦，要找出兇手一定要看到最後

延續之前《3年A班》的好口碑，日本電視台在今年春季推出同樣是推理燒腦劇的《輪到你了》，以交換殺人為題材，宣傳時就以驚悚口號「一個禮拜死一個人」掀起超高討論度。目前播到第八及，在豆瓣上獲得8.3的高分，本劇另一個看點就是號稱會以「半年番」的長集數推出，整整兩季除了男女主角原田知世、田中圭，還包括剛從乃木坂46畢業，正式朝女演員之路邁進的西野七瀬、實力派女演員木村多江、最佳綠葉生瀬勝久、竹中直人等超過30位演員，一起挑戰觀眾的推理極限。





光是角色關係圖就超級龐大又複雜

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劇情介紹：新婚夫妻手塚翔太（田中圭飾演）與菜奈（原田知世飾演）買下了東京的公寓，準備展開幸福的新婚生活。不料在公寓的住民會上，一位住民提出了「交換殺人遊戲」─13位住民各自寫下心中想殺的人，由其他人隨機抽選後執行殺人。菜奈原本以為只是玩笑，神秘的死亡事件卻接連發生，甚至收到寫著「輪到你了」的恐嚇信，恐怖的交換殺人遊戲就此揭開序幕…

所謂的交換殺人，指的是交換想殺害的對象，由於實際行兇的兇手與死者沒有任何關係，殺人動機又不明確，所以警方難以追查，而日劇中究竟是誰逼迫房客執行殺人，每個房客究竟誰抽到誰的對象，每個人又看似都藏有祕密，種種謎團讓人忍不住想一集一集追下去。台灣觀眾可以訂閱KKTV，每週一早上10點會更新全新的一集。

※編輯：Jasmine.lee | 來源：KKTV |

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