反駁美軍稱伊朗水雷炸油輪　日本船公司：船員目視「飛行物」攻擊

國際中心／綜合報導

中東阿曼灣海域13日上午連續發生油輪遭襲擊事件，其中一艘「Front Altair」號為台灣中油公司租用，另一艘「Kokuka Courageous」號則屬於日本海運公司國華產業。美軍公布影片聲稱疑似有伊朗軍方靠近日本油輪，並在船內發現未爆破水雷，不過國華產業社長堅田豐表示，船員目擊是「飛行物」擊中船體造成破洞。

▲有船員目擊是飛行物體擊中「Kokuka Courageous」號船身。（圖／路透）

綜合外媒報導，油輪遭襲事件過後，美國軍方公布影片表示，伊朗軍方在13日有一艘巡邏小艇靠近油輪船側，接著有人員從船體取下一枚沒有爆炸的水雷，根據情報顯示認定事件為伊朗所為，但德黑蘭否認指控。

《路透》報導指出，國華產業社長堅田豐舉行記者會說明，船員目擊有飛行物體朝船上前來，然後就發現船體有破洞，接著部分船員又再度目擊第二發攻擊。堅田豐認為，油輪被攻擊的地方離水面有一段距離，不可能是魚雷或水中爆裂物造成。

此外，堅田豐認為，「Kokuka Courageous」號在巴拿馬登記，且懸掛巴拿馬國旗，除非經過仔細審查，否則很難認出是日本人所擁有的油輪。儘管遭到襲擊，他表示，荷莫茲海峽是重要的運油航道，除非再次發生重大事故，只要得到船員的同意，就會繼續透過這條路線營運油輪到沙烏地阿拉伯。

請繼續往下閱讀...

▲阿曼灣油輪遭襲擊事件，2艘油輪位置圖。（圖／路透）

「Kokuka Courageous」號的船員在遇襲事件發生時短暫撤離後又再度返回船上，目前由美國海軍護送，將油輪拖曳往阿拉伯聯合大公國。

對於美國宣稱要伊朗負責的聲明，日本經濟產業大臣世耕弘成拒絕發表評論，僅表示日本還在調查事件中，並會在週六的G20能源部長會議上提出、進行討論，而首相安倍晉三也正在德黑蘭試圖緩解美國和伊朗之間持續加溫的緊張關係。