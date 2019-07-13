「減法旅行」正夯！推薦6間極簡旅館　給崇尚簡單的你

你知道嗎？真正搞砸你旅行的不是景點安排的不夠仔細，而是你一直被工作綁架的心！歐美最近掀起一陣熱潮，不少空間設計與收納專家們紛紛提倡起一波「斷捨離」浪潮，所以旅住的空間當然也要極簡美學。

推薦給崇尚簡單生活的旅客們，體驗小而美的精緻住宿，享味寧靜的感受，放下手機的煩惱，就好好地給自己一趟歸零減法的旅行吧。

澳洲羅伯遜獨立小屋，藏身山林的現代化享受

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具現代感的「艾德蒙獨立小屋」，位在距雪梨兩小時車程外的羅伯遜小鎮上，簡潔的空間中可以容納 2至4 位住客，開放式的空間包含了簡易廚房與烤肉設施等，能滿足旅客野外露營的需求。

這座環保的小屋獨自聳立在群山之中，周圍有美麗的瀑布，偶爾還能遇見藏身山林的野生動物。不遠的鎮上還有羅伯遜起司工廠與多家高級餐廳，讓旅客可以同時享受山林的靜謐與鄰近小鎮的便利性。

比利時安特衛普「大」房子，極簡風格擄獲旅人目光

位在流行設計重鎮比利時安特衛普的「大房子」，事實上卻是一間可愛的迷你房屋。極簡風格、純白配色、筆直線條，搭配上手工木造傢俱，絕對會讓愛好設計的旅客為之瘋狂。

這間單房小屋已有 400 年的歷史，經重新翻修後，搖身一變成為既優雅又溫暖的空間。此外，住宿位在安特衛普市中心，僅需步行就能到博物館與文藝景點，適合喜愛漫步城市的旅客入住，在此細細走訪每個角落。

法國諾曼第山谷小屋，度過法式田園假期

位於法國北部聖康坦小鎮的「山谷小屋」，僅需短暫的車程即可抵達聖米歇爾山。這座小屋綜合了露營車與移動式房屋的要素，淺色系的木屋更散發著濃濃的法式風情。

整體空間雖小，卻還是有著裝備齊全的廚房、戶外陽台與美麗的花園，適合喜愛大自然的旅客度過悠閒隱密的週末假期。

荷蘭查史卡沃德小屋，感受正統荷蘭運河風情

位在熱門文化景點荷蘭查史卡沃德的「小屋 B&B」，距阿姆斯特丹僅需40分鐘的車程。而小木屋搭配運河的景緻，正完美呈現出了道地的荷蘭風情，此外，小屋還設有陽台、獨立庭院，提供旅客一切住宿所需的度假空間。旅客可以騎著腳踏車探索附近區域，若在冬天造訪，還能欣賞到小木屋被白雪覆蓋的浪漫銀色世界。

日本大沼美式小屋，帶上毛孩度過放鬆假期

位於日本西海岸的「黑爾盧娜」，距東京市中心僅一小時的距離，綠意盎然的環境，會讓初踏入的旅客有種置身夏威夷的錯覺。具熱帶風情的平房小屋，有著私人拉奈式（lanai-style）陽台、烤肉設施，以及43吋大螢幕與免費影音串流平台，旅客能在此放鬆悠閒地度過假期。此外，毛小孩也能一同入住，在大花園內自在奔跑。

美國墨菲霍樂小屋，體驗美式刺激戶外活動

「霍樂小屋」坐落於美國北卡羅納萊的綠森林之中，小巧精緻的藍色小木屋頭一應具全，有著主臥室、閣樓、壁爐與簡易廚房，白色搭配深咖啡色系的傢俱與木頭地板，十分適合喜愛鄉村風格的旅客。

小屋旁即是楠塔哈拉國家森林區與查塔胡其國家森林區，旅客可以來此健行、騎乘自行車，甚至是刺激的泛舟之旅，體驗標準的美式戶外生活。

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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