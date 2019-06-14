楊謹華給女孩的愛情建議：當妳遇到對的人，那些不確定的感覺都會全面消失

靠著戲劇中自信堅強的都會女性角色深植人心，楊謹華在去年年底宣布和交往三年的另一半Ben結婚，對邁入4字頭才成為人妻，多數人或許覺得太晚，但楊謹華之前就曾在採訪中提過，對她來說「婚姻不該是一種衝動，不需要那麼急著的找一個不適合的人來當另一半。」

只要心中出現一點質疑、都退一步冷靜想想，「因為當妳遇到對的人的時候，那些不確定的感覺都會全面消失。」在對的人出現前，楊謹華給女孩的建議就是將內外在都準備好，「說起來是老話一句，不過，先認識自己、了解自己真的想要什麼，靠著秘密的力量、心誠則靈，那樣的人會出現在妳身邊。」「反之，如果連要什麼都搞不清楚，當然會覺得自己一直遇人不淑。」







向內挖掘、認識自己之外，外表的狀態維持也很重要，這等於釋放一個訊息給男人「面前的這個女人，是一個懂得愛自己的人。」

邁入40世代，但肌膚依然維持如少女般、體態也很完美的楊謹華大方分享自己持續不間斷的5個保養祕訣。





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1. 千萬不要小看化妝水

「我遇過很多人認為化妝水不重要，所以直接省略或是隨便擦擦。」楊謹華提醒女孩，千萬別小看化妝水，她在保養前一定會先使用化妝水全臉輕輕擦拭+按壓，後續保養品的吸收力真的會有不同。

她私心大愛雅詩蘭黛的【白金級絕世煉金花秘凝露】，「有些化妝水會需要多擦幾次才覺得肌膚吸飽水，但這罐用化妝棉擦拭完，可以感受到膚觸變得柔軟又水嫩，後續保養一道一道上都超好吸收。」





2. 面膜這個步驟敷效果最好

一開始拍戲，就會熬夜、反覆上妝，這時候的肌膚會特別疲累，這時楊謹華會做的急救保養就是「面膜」。不過她敷面膜的步驟跟一般人不同，她喜歡在所有的保養步驟完再敷，「這能把之前的養份通通壓進肌膚，隔天起床，彷彿做完臉，暗沉、疲態通通都消失。」



3. 不想當厚背人，千萬別翹腳

除了靠運動、重訓，楊謹華提醒女孩翹腳對身型真的很傷，「翹腳不僅會影響下半身循環，也會導致肩頸僵硬，背越來越厚，很可怕。」所以除了拍戲，楊謹華私底下坐著絕對會不斷提醒自己：不要翹腳、不要翹腳。

4. 愛喝杏仁茶養白肌

透露自己私底下是杏仁的愛好者，尤其是夏天，楊謹華最愛的飲料就是杏仁茶，用杏仁粉泡一壺隨身攜帶，不過小提醒、杏仁的熱量有一些高，所以泡的時候建議不要額外加糖。



5. 夏天一到保養程序多加美白精華

冬天主攻抗老，夏天一到楊謹華就會在保養步驟中多加入一道美白精華，「有加真的有差，不然很容易夏天一過，膚色整個深一階。」她本季最愛的美白精華是雅詩蘭黛【白金級晶鑽淨白精粹】，「這罐在小紅書上超紅，之前看劉嘉玲也推薦這款，我只用了一個禮拜，化妝師就發現不同，說膚質整個變亮，是不是偷去做了什麼（笑）。」

※編輯：Jasmine.lee | 來源：楊謹華官方Facebook |

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